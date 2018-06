Il re è nudo | lo dice il Quirinale

libertaegiustizia

(Di venerdì 1 giugno 2018) Il capo dello Stato non ha formalmente argomentato, in punto di diritto, il suo rifiuto di nominare il ministro dell' Economia indicato dal presidente del Consiglio incaricato. Non ha spiegato quali ...