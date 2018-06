Il programma | gli artisti e i seminari del Festival internazionale del jazz numero

Rugby - Test Match 2018 : il calendario e le date del mese di giugno. Il programma e gli orari delle partite : Il mese di giugno 2018 vedrà disputarsi ben 26 Test Match internazionali di Rugby. Per l’Italia doppia sfida il 9 ed il 16 contro il Giappone, oltre ad un incontro non ufficiale, domani contro gli Yamaha Jubilo, formazione del massimo campionato nipponico. Di seguito l’elenco completo delle sfide e gli arbitri dei Test Match ufficiali dell’Italia. Test Match nazionale italiana maschile 2 giugno – non ufficiale – ore ...

Roland Garros 2018 : tutti gli italiani in campo venerdì 1 giugno. Il programma e gli orari. In campo Berrettini - Giorgi e Cecchinato : Cominciano le sfide del terzo turno al Roland Garros. Oggi scendono in campo tre italiani: Marco Cecchinato, Matteo Berrettini e Camila Giorgi. Quest’ultima avrà l’onore di chiudere il programma sul Philippe Chatrier, sfidando l’americana Sloane Stephens, testa di serie numero 10 e vincitrice degli ultimi US Open. Nei precedenti la marchigiana è avanti per 2-1. Questo finora è stato il miglior Roland Garros della carriera per ...

Roland Garros 2018 oggi (venerdì 1 giugno) : il programma completo e gli orari delle partite. Su che canale vederle in tv : Iniziano i match di terzo turno al Roland Garros. Anche oggi programma ricchissimo. Sul campo Centrale inaugura Alexander Zverev, che dopo essersi salvato al turno precedente se la vedrà con Damir Dzumhur. Toccherà anche a Novak Djokovic, Kei Nishikori e Grigor Dimitrov, mentre spicca il confronto tra David Goffin e Gael Monfils. Tra le donne, invece, in campo Caroline Wozniacki, Elina Svitolina e Petra Kvitova, con lo scontro tra Madison Keys e ...

DIRETTA/ Golden Gala 2018 streaming video e tv - orari e programma : Kinyamal vince gli 800 uomini : DIRETTA Golden Gala 2018 streaming video e tv, programma e orari del meeting di atletica di Roma valido per la Diamond League (oggi, giovedì 31 maggio)(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 20:42:00 GMT)

Roland Garros 2018 - il programma di venerdì 1 giugno : gli orari delle partite e come vederle in tv : Saranno quattro gli italiani impegnati domani nei match del Roland Garros: sul Centrale, il Philippe-Chatrier, il quarto ed ultimo match vedrà in campo Camila Giorgi, opposta alla statunitense Sloane Stephens, numero 10. Nel terzo match sul campo 1 incontro sulla carta proibitivo per Matteo Berrettini, opposto al numero 7, l’austriaco Dominic Thiem, mentre nel terzo match sul campo 18 Marco Cecchinato se la vedrà con lo spagnolo Pablo ...

Ciclismo – Martinelli e quel prezioso consiglio a Fabio Aru : “non metterei in programma il Tour” : Fabio Aru verso il Tour de France, ma Martinelli sconsiglia al sardo di gareggiare in Francia: ecco le motivazioni del ds Astana Il Giro d’Italia non è stato soddisfacente e positivo, come lui e i suoi tifosi speravano, per Fabio Aru. Il sardo della UAE Team Emirates non è riuscito a lottare con i big, cedendo sul finale e ritirandosi dopo pochi chilometri dal via della terzultima tappa della corsa rosa. Foto Marco Alpozzi – ...

Roland Garros 2018 : tutti gli italiani in campo giovedì 31 maggio. Il programma e gli orari : Dopo il fantastico tris di ieri (vittorie di Cecchinato, Berrettini e Giorgi), scendono in campo oggi altri due azzurri nel loro match di secondo turno al Roland Garros: Fabio Fognini e Thomas Fabbiano. Fognini è reduce dalla convincente prestazione all’esordio contro lo spagnolo Pablo Andujar, sconfitto nettamente in tre set ed ora se la vedrà con il qualificato svedese Elias Ymer, numero 122 del mondo. Il ligure ha vinto l’unico ...

Roland Garros 2018 oggi (giovedì 31 maggio) : il programma completo e gli orari delle partite. Su che canale vederle in tv : Prosegue il Roland Garros. oggi verrà completato il secondo turno e toccherà a Rafa Nadal, che dopo aver eliminato Simone Bolelli torna in campo contro l’argentino Guido Pella. oggi vedremo anche Juan Martin Del Potro, così come Simona Halep e Serena Williams, che anche oggi avrà l’onore del Campo Centrale. E poi ancora Garbiñe Muguruza, Maria Sharapova e Denis Shapovalov. Tanta Italia in campo anche oggi. Tocca a Fabio Fognini, che ...

Roland Garros 2018 - il programma di giovedì 31 maggio : gli orari delle partite e come vederle in tv : Quinta giornata di gare al Roland Garros 2018. Domani (giovedì 31 maggio) proseguiteranno gli incontri del secondo round. In campo ritroveremo i numeri uno del mondo, al maschile Rafael Nadal affronterà Guido Pella, mentre in campo femminile Simona Halep sfiderà la statunitense Taylor Townsend. Spazio poi anche a Marin Cilic, Juan Martin Del Potro e Garbiñe Muguruza. Per quanto riguarda gli italiani grande attesta per Fabio Fognini che ...

Golf - Open d’Italia 2018 : tutti gli orari e il programma del fine settimana - giorno per giorno. Come vederlo in tv : Domani scatterà l’Open d’Italia. Quest’anno l’appuntamento è stato anticipato, così Come è cambiata anche la location rispetto agli ultimi due anni. Si rimane in Lombardia, ma ci si sposta a Brescia, a Soiano del Lago in particolare, al GardaGolf Coutry Club. Si tratta del percorso di casa di Matteo Manassero e Nino Bertasio, attesissimi; il più atteso tra gli italiani, però, è Francesco Molinari, ancor di più dopo il ...

MotoGP - GP Italia Mugello 2018 : come vederlo in tv? La programmazione e gli orari su Sky e TV8 : La MotoGP sbarca in Italia. Al Mugello va in scena il primo dei due appuntamenti nel nostro paese. Il leader del campionato è Marc Marquez, sempre più primo e in fuga. Andrea Dovizioso a Le Mans ha perso ulteriormente terreno ma adesso potrà correre su un circuito che gli piace particolarmente e su cui la Ducati va forte, come dimostra la vittoria dello scorso anno. Ma uno dei protagonisti più attesi sarà senza dubbio Valentino Rossi, che però è ...

Stash e Ligabue al Collisioni Festival con Benji e Fede - Lorenzo Fragola e molti altri : il programma degli incontri : Ligabue al Collisioni, il Festival Agrirock in programma a fine giugno. Il rocker di Correggio è il vincitore del Premio speciale cinema di Collisioni che verrà consegnato sabato 30 giugno. L'annuncio del premio arriva insieme all'elenco dei primi incontri confermati. Oltre ai concerti, infatti, Collisioni propone una serie di incontri con cantanti, musicisti e personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo, al Collisioni per ...

Roland Garros 2018 : tutti gli italiani in campo mercoledì 30 maggio. Il programma e gli orari : Cominciano le sfide del secondo turno al Roland Garros. In questo mercoledì scendono in campo tre azzurri: Matteo Berrettini, Marco Cecchinato e Camila Giorgi. Tutte sfide nelle quali i nostri portacolori hanno ampie possibilità di accedere al terzo turno. Cecchinato parte favorito contro il lucky loser Marco Trungelliti. Il siciliano è reduce dall’incredibile rimonta e vittoria al quinto set contro il rumeno Copil, mentre ...