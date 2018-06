Il principale quotidiano economico tedesco | Dall' Italia una lezione ai tedeschi

huffingtonpost

(Di venerdì 1 giugno 2018) Ora a dirlo sono i, nella fattispecie il primofinanziario - nella sua versione Global in inglese - per capirsi, l'analogo del Sole 24 Oreno: "Bisogna allentare o restringere l'Eurozona". In un editoriale apparso su Handelsblatt Global, la versione in inglese delsi prende in considerazione l'uscita dell'euro per alcuni Paesi, in particolare quelli del Sud Europa: "Questa settimana l'ha offerto aie a tutti gli europei una: l'euro, che avrebbe dovuto portare gli europei più avanti nel loro cammino verso un'unione sempre più stretta, li sta invece dividendo sempre di più. Invece dell'integrazione, la divergenza. Invece di armonia, la discordia. Invece di democrazia liberale, rancore populista"."La Germania ha molto a che fare con la crisi politican", si legge ...