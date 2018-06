Il primo giorno di scuola del Governo

Top Gun : Maverick - Tom Cruise posta su Twitter la foto del primo giorno di riprese : Lo aveva promesso un anno fa, un sequel per Top Gun. Ne sono passati di jet sulle nostre teste dall’estate del 1986, ma nessuno dei fan del genere ha dimenticato il film che lanciò l’allora 24enne Tom Cruise nel firmamento delle stelle di Hollywood. A 32 anni l’attore è tornato in pista nel ruolo di Pete “Maverick” Mitchell per il sequel di Top Gun. Accanto all’hashtag “Day1”, l’attore ha twittato una ...

Salvini - la dedica a Buonanno nel primo giorno da ministro : "Saresti stato orgoglioso" : Il primo giorno da ministro. Un sogno che si avvera e che neppure lui credeva possibile. "Ho fatto la tessera della Lega nel 1990 a 17 anni, andavo al liceo con le braghe corte. Sono passati 28 anni e mai nella vita avrei pensato di fare il...

Uomini e Donne/ Virginia Stablum contro Marta Pasqualato : "Mi ha criticato dal primo giorno" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Virginia Stablum parla della storia con Nicolò Brigante e lancia una frecciatina all'ex rivale Marta Pasqualato(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 07:35:00 GMT)

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Juventus show - pazze idee di Genoa e Torino - primo innesto Spal : Giornata caldissima di Calciomercato, ecco tutte le trattative in Serie A. La Juventus fa sul serio per la prossima stagione, il club bianconero si candida ad essere grande protagonista con l’intenzione di tentare un nuovo assalto al Triplete. Previsti movimenti clamorosi in entrata ed uscita, in particolar modo è stato deciso il calciatore da sacrificare, si tratta di Gonzalo Higuain. Il Pipita è rimasto deluso da alcune scelte di Massimiliano ...

Al via le riprese de La Porta Rossa 2 - foto di Lino Guanciale e Gabriella Pession per il primo giorno sul set : È ufficiale: sono iniziate le riprese de La Porta Rossa 2. Trieste torna ad animarsi con le indagini del commissario-fantasma Leonardo Cagliostro, che avevamo lasciato in bilico lo scorso anno. La prima stagione della serie Rai è stata un successo di pubblico, tanto che l'ammiraglia ha deciso di imPortare il suo prodotto all'estero. Così, dopo gli annunci di casting - l'ultimo risale a qualche giorno fa - oggi Lino Guanciale, Gabriella Pession e ...

Biennale Architettura - primo record nel giorno d'inaugurazione : Successo anche sulla stampa internazionale: il New York Times celebra il Padiglione della Santa Sede con le cappelle progettate da architetti di tutto il mondo. L'esposizione composta da dieci luoghi ...

Martinez - primo giorno all'Inter : visite e firma. "Un sogno - Milito mi ha raccontato tutto" : Dopo la notte passata in hotel, eccolo presentarsi di buon mattino , zaino in spalla come uno studente, al Centro Coni di medicina dello sport di Milano per effettuare la prima parte di visite ...

Le foto del primo giorno del Wired Next Fest 2018 a Milano : È iniziata l’edizione 2018 del Wired Next Fest a Milano. Come ogni anno, saranno tantissimi gli ospiti che si alterneranno sui due palchi e nei vari spazi del Festival ai Giardini pubblici Indro Montanelli. Il tema di quest’anno è la contaminazione, che sarà esplorata attraverso numerosi ospiti, interventi, workshop e anche appuntamenti di musica live. Quest’anno si alternano sul palco: dall’ex presidente della Camera ...

Wired Next Fest - cosa vedere il primo giorno : Per chi ha voglia di lasciarsi contaminare dalla tecnologia, dall’innovazione, dalla musica il Wired Next Fest ritorna con il suo annuale appuntamento ai Giardini Indro Montanelli di Milano. Le contaminazioni sono il tema dell’edizione 2018, quindi gli incontri tra mondi, idee e tecnologie. L’evento parte oggi, venerdì 25 maggio, continua sabato 26 maggio e si conclude domenica 27 maggio. Una intensa prima giornata, con ...

Il primo giorno di Conte da premier designato : Quattro voti in più al Senato che potrebbero aumentare di altri tre blindando la maggioranza giallo-verde. Una squadra di governo tutta politica da sottoporre al Capo dello Stato; la promessa che tutte le vittime dei crack bancari saranno risarcite e un faccia a faccia con il numero uno di Bankitalia. Ma anche nessuna 'bordata' pubblica davanti alle telecamere da parte di Silvio Berlusconi, che però parla fitto ...

Roberto Mancini - primo giorno a Coverciano : 'Ho parlato con Buffon e...' : Il grande giorno di Roberto Mancini è arrivato. Da oggi, infatti, gli azzurri sono riuniti a Coverciano per preparare le tre amichevoli che nei prossimi giorni li vedranno impegnati contro l 'Arabia ...

Coverciano - primo giorno di ritiro per la Nazionale di Roberto Mancini [FOTO] : 1/13 Marco Bucco/LaPresse ...

Iniesta - primo giorno al Vissel Kobe : 'E' una sfida importante' : TORINO - Andres Iniesta 'gioca il più bel calcio del mondo'. Il proprietario del Vissel Kobe Hiroshi Mikitani ha ufficializzato in pompa magna l'arrivo della 34enne stella spagnola, 22 anni vissuti ...

Ascolti TV FOCUS - ecco com’è andato il primo giorno : Ieri, giovedì 17 maggio 2018, è partito alle ore 21.15 circa, per la prima serata, il nuovo canale acquistato da Mediaset FOCUS. Il canale, lo ricordiamo, è raggiungibile al canale n° 35 del Digitale terrestre, al posto di Italia 2, spostato alla numerazione 120. Com’è andata la prima in termini di dati d’ascolto? Scopriamolo insieme con tutti e 3 gli eventi in onda ieri sera sul canale 35. Ascolti FOCUS, ieri 17 maggio C’è ...