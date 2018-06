Il Premier Conte ha incontrato Fico | Alle 16 il giuramento del governo

blogo

: Buon lavoro al premier #Conte e ai ministri, grazie a #Gentiloni e alla sua squadra. Siamo radicalmente #altracosa… - matteorenzi : Buon lavoro al premier #Conte e ai ministri, grazie a #Gentiloni e alla sua squadra. Siamo radicalmente #altracosa… - SkyTG24 : #UltimOra #Governo, fonti Sky: #Conte premier. Tra i ministri #Tria all’Economia, #Savona agli Affari Ue, probabile… - sole24ore : Accordo Di Maio-Salvini per #GovernoLegaM5s: #Conte premier, #Tria Ministro Economia, #Moavero agli Esteri, #Savona… -

(Di venerdì 1 giugno 2018) Ore 11:10 - La Camera dei Deputati ha pubblicato la foto dell'incontro tra Giuseppee Roberto.Il Presidente @Roberto_incontra in questo momento a Montecitorio il Presidente del Consiglio @GiuseppeIT #OpenCamera pic.twitter.com/z8mgDAQh5F— Camera dei deputati (@Montecitorio) 1 giugno 2018 Ore 10:30 - La giornata di Giuseppeè cominciata con la visita al Presidente della Camera Roberto. Ilè andato in taxi a Montecitorio, ma prima di entrare si è fermato per parlare con alcuni manifestanti, dipendenti di un'azienda in crisi. Video,si ferma a parlare con i lavoratori Fedex e TNT: "Ma Di Maio sa della vertenza?" IlGiuseppe, andando a Montecitorio da Roberto, si è fermato a parlare con i lavoratori di Fedex-TNT che sono protagonisti di una vertenza. Ecco il ...