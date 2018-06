Il nuovo ministro dell' ambiente Sergio Costa ha guidato l' indagine sulla Terra dei Fuochi

Cosa pensa il nuovo ministro dell’Istruzione - Marco Bussetti : Fra le altre cose ha definito la Buona Scuola «un'ottima legge» e criticato le scuole che prestano troppa attenzione alle chat WhatsApp dei genitori The post Cosa pensa il nuovo ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti appeared first on Il Post.

Chi è Giulia Bongiorno - il nuovo ministro della Pubblica amministrazione del governo M5s-Lega : Giulia Bongiorno è il ministro della Pubblica amministrazione del governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte. Nota al grande pubblico per la sua carriera da avvocato, ha difeso nel processo per mafia Giulio Andreotti e nel processo sull'omicidio di Meredith Raffaele Sollecito. Deputata dal 2006 al 2013, è stata eletta senatrice con la Lega il 4 marzo.Continua a leggere

Chi è Giovanni Tria - il nuovo ministro dell’Economia : (Foto: formiche.net) Sciolto il nodo Savona è nato, dopo 88 giorni di attesa e grandi manovre, il governo M5S-Lega. Giuseppe Conte ha ricevuto ieri sera al Quirinale l’incarico di formare il governo dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nella nuova lista dei ministri l’economista, al centro delle polemiche degli ultimi giorni per le sue posizioni critiche nei confronti dell’euro, è stato spostato agli Affari europei, mentre ...

Giulia Grillo - chi è nuovo ministro della Salute/ Medico M5s pro-vaccini ma contro ‘obbligatorietà‘ Lorenzin : Giulia Grillo, chi è il nuovo Ministro della Salute M5s: classe 1975, Medico legale, capogruppo alla Camera. Eletta per la prima volta nel 2012, si è battuta spesso contro la Lorenzin(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 10:11:00 GMT)

Chi è Enzo Moavero Milanesi - il nuovo ministro degli Esteri del governo M5s-Lega : Enzo Moavero Milanesi è il ministro degli Esteri del nuovo governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte. Moavero è già stato ministro in passato con due diversi governi: prima con Mario Monti e poi con Enrico Letta, in entrambi i casi con la delega agli Affari europei. Ha lavorato per anni nella Commissione europea e in altre istituzioni Ue ed è anche professore di diritto comunitario.Continua a leggere

Marco Bussetti - chi è il nuovo ministro dell’Istruzione/ Dirigente scuola - al Miur porterà il modello lombardo : Marco Bussetti, chi è il nuovo Ministro dell'Istruzione: ex Dirigente scuola, laureato in scienze motorie, porterà al Miur l'esperienza e i risultati del "modello lombardo"(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 10:05:00 GMT)

Chi è Moavero Milanesi - il nuovo ministro degli Esteri : Nel 1989 passa al gabinetto del vicepresidente - e commissario per la scienza, la ricerca, lo sviluppo, le telecomunicazioni e l'innovazione -Filippo Maria Pandolfi, democristiano di lungo corso, ...

Chi è il nuovo ministro dell'Istruzione Marco Bussetti e cosa intende fare : Ieri è nato il governo del Movimento 5 Stelle e della Lega, dopo le tribolazioni che tutti conosciamo. Il nuovo Ministro dell'Istruzione è Marco Bussetti, simpatizzante leghista, milanese di origine ma varesotto d'adozione. Vediamo qual è la sua formazione e quali sono i punti del famoso Accordo di Governo che dovrà mettere in pratica nel corso della Legislatura. Chi è Marco Bussetti Le informazioni riguardanti il nuovo Ministro non sono ...

Chi è Tria - il nuovo ministro dell'Economia : Ha insegnato, oltre che a Tor Vergata, alla Sapienza di Roma e all'Università di Perugia Economia, Macroeconomia, Economia dello sviluppo, Storia del pensiero economico. E' stato Presidente della ...

Miur - news 1/6 : Marco Bussetti è il nuovo ministro - ecco come supererà la Buona scuola : Oggi 1 giugno 2018, pare che il Governo Lega-M5S ce l’abbia fatta, e al Miur arriverà al posto di Valeria Fedeli, Marco Bussetti. Bussetti è un simpatizzante leghista, laureato il Scienze e Tecniche della attività motorie preventive e adattate. Da lui ci si aspetta la realizzazione del programma per la scuola previsto dal contratto giallo-verde, […] L'articolo Miur, news 1/6: Marco Bussetti è il nuovo Ministro, ecco come supererà la ...

Chi è Toninelli - il nuovo ministro delle Infrastrutture : Dal mondo delle assicurazioni all'Arma dei Carabinieri, dal Parlamento al Governo. Danilo Toninelli , nato a Soresina in provincia di Cremona nel 1974, è uno dei grillini di peso all'interno del neonato ...

