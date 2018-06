Il nuovo governo rassicura i mercati | spread in calo

Accoglienza positiva. Lo spread saluta il nuovo governo e scende - Piazza Affari vola a +2% in apertura : Reazione positiva dei mercati al nuovo Governo targato Lega-M5S. Lo spread tra Btp e Bund apre in sensibile calo a 231 punti rispetto ai 241 della chiusura di ieri: il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,69% per cento. apertura in forte rialzo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha avviato gli scambi in crescita del 2,15 per cento. volano i titoli bancari: Ubi Banca +5%, Intesa Sanpaolo +4 per cento.Il #FTSEMIB apre a 22.263 ...