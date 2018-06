Il nostro secondo cervello che comanda i movimenti dell' intestino O forse è proprio lui

Il peso della Cina per la Liga : «È il nostro secondo mercato dopo la Spagna» : La Liga guarda sempre più con maggiore attenzione all'Asia e in particolar modo alla Cina. L'articolo Il peso della Cina per la Liga: «È il nostro secondo mercato dopo la Spagna» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.