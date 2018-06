Il ministro più di destra del nuovo governo

Governo - Salvini non tratta più : "Savona è il mio ministro " : E ora dal palco ribadisce che l'idea del Carroccio è quella di 'avere all' economia uno che garantisca l'interesse nazionale, se serve andando a ridiscutere tutti i vincoli europei, al di là dei nomi ...

Savona sarebbe il ministro più anziano della storia repubblicana. E forse del mondo : La vita si espande, in quantità e qualità, come una galassia nell'universo. C'è qualcosa di cui stupirsi, allora, se si osa pensare di diventare ministri a ottant'anni? L'Italia invecchia: ce lo ha detto l'Istat pochi giorni fa, l'età della pensione è andata slittando con i recenti governi (ora chissà), e i capelli bianchi fanno meno paura, ai ...

Mahathir Mohamad - a 92 anni Primo ministro della Malesia/ Il capo di stato più vecchio del mondo : Mahathir Mohamad , a 92 anni Primo Ministro della Malesia : già premier per 22 anni consecutivi, il classe 1925 è il capo di stato più vecchio del mondo (Pubblicato il Fri, 11 May 2018 11:36:00 GMT)

Governo - Alfano è il ministro più longevo della storia della Repubblica : 1836 giorni consecutivi alla guida di un dicastero : Milleottocentotrentasei giorni consecutivi, oltre 3mila in totale. Angelino Alfano batte ogni record e diventa il ministro italiano più longevo nella storia della Repubblica. L’ex delfino di Silvio Berlusconi non ha rivali tra coloro che hanno guidato un dicastero: mai nessuno era riuscito a rimanere in sella così a lungo. Il primato – come scrive il Mattino – verrà ufficialmente battuto martedì 8 maggio, quando Alfano è già ...