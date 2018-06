Il ministro Fontana | ' No alle nozze gay | flat tax per nuclei con tre figli'

Governo : Fontana - benissimo frasi ministro Stefani su autonomia : Milano, 1 giu. (AdnKronos) – “Bene, anzi benissimo. Meglio di così non si poteva iniziare. Le prime dichiarazioni ufficiali di Erika Stefani, nelle vesti di nuovo ministro agli Affari regionali, non potevano essere migliori”. E’ il commento del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a quanto affermato dal neo ministro con delega agli Affari regionali subito dopo aver giurato fedeltà alla Repubblica italiana. Il ...

Lorenzo Fontana - chi è il ministro alla Famiglia e disabilità/ “Non cambieremo la legge sulle Unioni Civili” : Lorenzo Fontana, chi è il nuovo Ministro alla Famiglia e alle disabilità: vicesegretario federale della Lega, cattolico e pro-Life, "la vita va difesa sempre fin dal concepimento"(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 18:57:00 GMT)

Fontana - il ministro alla Famiglia e quelle parole anti-gay : 'Ora vogliono dominarci' : Posizioni abbastanza chiare anche sull'aborto: 'L'aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo', aveva detto alla Marcia per la Vita di Roma. Però sull'impegno della politica per la Famiglia ha ...

L’inquietante idea di famiglia del ministro della famiglia Fontana : In un’intervista dello scorso 26 aprile, Lorenzo Fontana ha dato delle risposte prevedibili e favolose (A tutto campo con Lorenzo Fontana, vicesegretario della Lega, Rossoporpora). Cominciamo con “lei è cattolico”? Risposta: “Cerco quantomeno di esserlo, nel senso che essere cattolico significa comunque proporsi di rispettare tutta una serie di regole che non sono facili da seguire… per fortuna, proprio per questo, c’è la Confessione!”. Ovvero, ...

Chi è Lorenzo Fontana - il nuovo ministro della Famiglia e della Disabilità : Lorenzo Fontana, classe 1980 e leghista di lungo corso, è il nuovo ministro della Famiglia e della Disabilità del governo M5S-Lega. Laureato in Scienze politiche e in Storia della civiltà cristiana, Fontana è un ex europarlamentare ed è noto per le sue posizioni anti-abortiste e pro-vita di stampo cattolico.Continua a leggere

Lorenzo Fontana - il ministro per la Famiglia contro unioni gay - aborto e «gender» : È il nuovo ministro per la Famiglia. Una sola Famiglia, «composta da uomo, donna e figli». Luciano Fontana è senza dubbio il più simbolico volto del «governo del cambiamento». Con lui, dopo i governi Renzi e Gentiloni che hanno portato nelle unioni civili e il biotestamento anche in Italia, si cambia. 38 anni, leghista di ferro, è stato eletto la prima volta alla Camera dopo aver trascorso due mandati al Parlamento europeo. Dove ha «contribuito ...

Lorenzo Fontana - chi è il nuovo ministro per Famiglia e Disabilità - : lo "stratega" politico di Matteo Salvini. Dalla Fiera di Verona al governo, passando per il Parlamento Europeo. La sua carriera politica si è sviluppata tutta nella Lega