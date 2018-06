Il massimo dei pericoli | il massimo delle opportunità

huffingtonpost

(Di venerdì 1 giugno 2018) Che il governo Conte nasca sghembo e senza un apparente baricentro, tenuto in vita da due soci di maggioranza in competizione fra di loro, è evidente. Ma, d'altronde, cosa altro ci si poteva aspettare dopo che il voto del 4 marzo aveva fotografato un Paese diviso e frammentato, la cui divisione e frammentazione è stata come esaltata da una scellerata legge elettorale?Né, presumibilmente, le cose sarebbero sostanzialmente cambiate se fossimo ritornati subito alle urne. Che un governo sia comunque nato, è perciò da considerarsi quasi un miracolo. E che sia nato un "governo politico" è "di gran lunga la soluzione migliore", come ha detto Carlo Cottarelli con una onestà intellettuale e un senso dello Stato che non sembra caratterizzare ancora in queste ore le opposte tifoserie.In effetti, ai tavoli negoziali europei e internazionali l'Italia ...