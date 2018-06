Il Governo finalmente c' è | l' attenzione verso la cultura resta debole

**Governo : Salvini - finalmente ci siamo** : Milano, 31 mag. (AdnKronos) – “Impegno, coerenza, ascolto, lavoro, pazienza, buon senso, testa e cuore per il bene degli italiani. Forse finalmente ci siamo, dopo tanti ostacoli, attacchi, minacce e bugie. Grazie per la fiducia Amici, vi voglio bene e sappiate che avrò bisogno di voi”. Lo scrive su Twitter Matteo Salvini. L'articolo **Governo: Salvini, finalmente ci siamo** sembra essere il primo su SPORTFAIR.

**Governo : Salvini - finalmente ci siamo** : Milano, 31 mag. (AdnKronos) – “Impegno, coerenza, ascolto, lavoro, pazienza, buon senso, testa e cuore per il bene degli italiani. Forse finalmente ci siamo, dopo tanti ostacoli, attacchi, minacce e bugie. Grazie per la fiducia Amici, vi voglio bene e sappiate che avrò bisogno di voi”. Lo scrive su Twitter Matteo Salvini. L'articolo **Governo: Salvini, finalmente ci siamo** sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo - Beppe Grillo : 'Paradossalmente e finalmente si parla di politica' : Salvini: 'Macchè 'piano', prenderemo botto di voti' 28 maggio 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Governo, Fortuna , Unicusano, : 'Momento difficile, ma no fine mondo' 28 maggio 2018 Nessun commento ...

Governo Lega-M5s - finalmente i comunisti al potere! : Schiere di commentatori si sono slogati le dita e il velopendulo avventurandosi in giudizi di tutti i tipi sul nuovo Governo. Mi fa strano che nessuno si sia soffermato su una verità inoppugnabile: la maggioranza degli elettori della Lega e del Movimento 5 stelle è ex Pci. L’unione tra gialli e verdi è stata giudicata contro natura perché mette assieme entità così diverse; a nessuno è venuto in mente l’ovvio: si tratta di una convergenza in ...

Contratto di Governo - Minasi : 'Bossio e Magorno finalmente si ricordano del sud e della Calabria' : ... e credo che il Meridione sia ricco di tali caratteristiche; ci si sofferma sulla revisione e sull'inasprimento delle leggi attuali riguardanti i reati ambientali, di cui la nostra cronaca, purtroppo,...

Governo - Paragone (M5s) : “Finalmente siamo tornati a dire che l’Europa è nemica dei cittadini” : In un breve video trasmesso su facebook Gianluigi Paragone elogia le rinnovate spinte anti-europee dei protagonisti della scena politica italiana Luigi Di Maio e Matteo Salvini: “Finalmente siamo tornati a dire che l’Unione europea è nemica dei cittadini e alleata del potere tecnocratico. Finalmente siamo tornati a dire quelle cose per cui mi ero candidato. Forse potevamo arrivarci anche un minuto prima…” L'articolo Governo, ...

Finalmente un Governo! Ma attenzione... : Forse non contenta, pero' abbiamo il piu' bel periodo estivo del mondo, il cibo che invidiano due continenti, il sorriso splendido delle nostre ragazze. Al diavolo la politica! Benny Manocchia

Lega e 5 stelle finalmente insieme al Governo. Che lo spettacolo abbia inizio! : Ci siamo quasi. Come da facile pronostico la farsa sta per terminare. Il Partito di Di Maio si prepara alla svolta finale: andare al governo con il centrodestra. Era già tutto ampiamente previsto e scritto. Il segno intangibile era il canale di comunicazione privilegiato fra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per le elezioni dei presidenti delle Camere. Hanno provato a spaccare il Pd (con la solita minoranza che non vedeva l’ora) e a trovare ogni ...

Governo - finalmente Renzi : finalmente Matteo Renzi. Dopo due mesi di meditato silenzio, il vero leader del Pd ha mostrato, se ancora ci fosse bisogno, grande chiarezza politica e senso di responsabilità. Renzi non ha fatto altro che affermare ciò che oggettivamente è accaduto dopo le elezioni del 4 marzo. Il Pd ha perso e non può andare al Governo. Semplice e doveroso. Stupisce, ma non troppo, che anche in questa occasione i soliti oppositori interni non perdano mai ...