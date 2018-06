Il Governo Conte si è insediato Primo Cdm dopo il giuramento

"Eleganti - sorridenti - democratici". Salvini alla parata del 2 giugno tranquillizza sul Governo Conte : "Cosa dico a chi ha paura di questo governo? Siamo eleganti, sorridenti, democratici. Nelle prossime ore sentirò i ministri degli interni di diversi paesi europei con cui collaborare e non litigare. Ci sta che chi era al governo e ora si farà un po' di sana e robusta opposizione non sia Contento...". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine della parata del 2 giugno.La formazione del nuovo governo, che ieri ha ...

Governo italiano 2018 : Conte assicura attuazione del contratto : Il Governo Conte è partito, tra esultazione e scetticismo. Il nuovo premier ha giurato davanti al Capo dello Stato, così come tutti i nuovi ministri. L'elenco non presenta novità, annoverando nomi che già si conoscevano da giorni. Si ipotizzava, ad esempio, la designazione come vicepremier di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che tra l'altro sono stati nominati, rispettivamente, ministro dell'Interno e ministro dello Sviluppo economico, del Lavoro ...

Governo Conte - il potere è ancora maschio. Per le donne pochi ministeri e un ruolo ancillare : L’Italia non è un Paese per donne. Non ancora. Ieri è stato varato il Governo Legastellato con a bordo tredici ministri e solo cinque ministre, di cui quattro senza portafoglio: Giulia Grillo, Elisabetta Trenta, Erika Stefani, Giulia Bongiorno e Barbara Lezzi. Di questi cinque, l’unico ministero chiave è quello della Difesa, affidato ad Elisabetta Trenta del Movimento 5 Stelle. La composizione del Governo rende evidente che la nomina delle ...

2 giugno - prima uscita pubblica per il Governo Conte : "E' la festa di noi tutti" : Le celebrazioni del 72esimo anniversario della nascita della Repubblica sono anche la prima uscita pubblica del neonato esecutivo Lega-M5s guidato da Giuseppe Conte. La giornata del 2 giugno si è aperta con il messaggio...

Governo - prima uscita da premier per Giuseppe Conte : “Due giugno è la festa di tutti noi” : Un 2 giugno più importante del solito, per festeggiare i 78 anni di storia della Repubblica italiana. Dopo giorni di tensione politica, durante i quali anche l’operato della più alta carica dello Stato, il presidente Sergio Mattarella, era stato messo in dubbio, portando l’Italia sull’orlo della crisi istituzionale, il varo del Governo Conte ha abbassato i toni. E ora la ricorrenza del referendum del 1946 che trasformò il ...

Governo Conte : si alla fiducia ma mancano i numeri per governare : Al Senato la maggioranza carioca ha numeri ristretti. L’astensione benevola di Fratelli d’Italia garantisce un margine di sicurezza almeno per

Eni - Poste - Rai e gli altri : tutti i dossier delle nuove nomine sul tavolo del Governo Conte : Quello delle nomine sarà uno dei primi dossier che il nuovo governo, guidato da Giuseppe Conte, si troverà da subito sul tavolo. Si tratta di una partita che, rispetto allo scenario di pochi giorni fa quando...

Governo Conte - ultime notizie M5s-Lega/ Video - l'incontro Savona-Mattarella e le risate tra Salvini e Di Maio : Governo Conte, ultime notizie M5s-Lega: ieri, 1 giugno 2018, il Giuramento al Quirinale da Sergio Mattarella, ecco la squadra dei ministri dell'esecutivo del cambiamento(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 10:03:00 GMT)

Migranti - lavoro - pensioni : ecco le prime mosse del Governo Conte : Nel primo pacchetto di misure urgenti anche riforma dei centri per l'impiego e semplificazioni. Al voto delle Camere nei prossimi giorni la definizione del quadro programmatico del Def su cui costruire la legge di bilancio autunnale in linea con il “contratto” gialloverde e con le indicazioni che arriverranno dalle risoluzioni parlamentari sul Documento “tendenziale”. Il dossier Ilva e, nei prossimi mesi, quello su Alitalia...

I numeri del Governo Conte alla Camera e al Senato : Lunedì si riuniranno le Conferenze dei capigruppo di Camera e Senato per decidere il timing delle votazioni sulla fiducia al governo Conte. L'ipotesi al momento più attendibile è che il Senato voti la ...

I numeri del Governo Conte alla Camera e al Senato : Lunedì si riuniranno le Conferenze dei capigruppo di Camera e Senato per decidere il timing delle votazioni sulla fiducia al governo Conte. L'ipotesi al momento più attendibile è che il Senato voti la fiducia nella giornata di martedì mentre l'indomani, mercoledì 6, toccherà alla Camera. Al Senato, primo vero banco di prova, il nuovo governo ...

RIFORMA PENSIONI Governo CONTE/ Quota 100 - Quota 41 e la Fornero 2 nel Piano B di Savona : RIFORMA PENSIONI GOVERNO CONTE, oggi 2 giugno. Quota 100, Quota 41 e la Fornero 2 nel Piano B di Savona. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 05:54:00 GMT)

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 giugno : Il Governo Conte giura - Salvini s’allarga - il Pd grida al fascismo : Gialloverdi Il governo Conte giura, ora si tratta sulle deleghe: il primo litigio è sulle Tv Il nodo Telecomunicazioni – Chiuso il sipario della cerimonia al Colle, si riapre la caccia a vice e sottosegretari. Ed è già scontro M5S-Lega sul tema più caro a Berlusconi di Luca De Carolis Bella ciaone di Marco Travaglio In attesa di sapere cosa farà il governo, vediamo com’è l’opposizione. Quelli che il fascismo. Non le vedete le ...