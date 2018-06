Il Governo Conte parte con un deficit di credibilità politica in Europa

huffingtonpost

(Di venerdì 1 giugno 2018) Ilrisorge come Lazzaro, macon l'aggravio di un preoccupante deterioramento della posizione dell'Italia all'interno dell'Unione Europea.Negli ultimi anni il nostro Paese era riuscito a guadagnare la prima fila nella battaglia per la democratizzazione delle strutture e delle procedure dell'Ue e per la correzione sostanziale delle politiche di austerità, riuscendo a ottenere una significativa flessibilità in favore degli investimenti e a invertire il ciclo recessivo della nostra economia, di cui in questi mesi si è cominciato ad apprezzarne i primi effetti.Un'azione tenace e intelligente che ha fornito un sostegno decisivo alla stessa strategia del QE portata avanti con forza e lungimiranza da Mario Draghi, che ci ha consentito di cominciare a ridurre la voragine del debito pubblico e di godere di bassi tassi di interesse sul mercato ...