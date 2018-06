Il governo Conte giura al Quirinale

Tria nuovo ministro all'Economia nel governo Conte : è favorevole o contrario all'Euro? : ... quale è la posizione sulla Moneta Unica di Tria? L'argomento è spinoso anche perchè dire se il nuovo ministro dell'Economia Tria è a favore o contro l'Euro non lo si può certamente dire limitandosi ...

M5S-Lega - il governo Conte giura davanti a Mattarella : Alle 16 la cerimonia al Quirinale, un’ora dopo il rito della campanella con il passaggio da Gentiloni a Conte. La squadra si compone di 18 ministri, più il capo del governo...

Elenco ministri governo Conte : chi sono? I nomi/ Ultime notizie - Di Maio il più giovane - Savona il più anziano : Elenco ministri governo Conte M5s-Sega: i nomi, chi sono? Ultime notizie, ecco i 6 senza portafoglio, non appartenenti cioè ad alcun dicastero. In totale sono 19 i ministri(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 15:49:00 GMT)

Le 5 donne del governo Conte : Roma, 1 giugno (AdnKronos) – Fu Angela Maria Guidi Cingolani, nominata nel 1951 sottosegretario al ministero dell’Industria e commercio durante il settimo esecutivo De Gasperi, la prima donna a ricevere un incarico di governo. Dovettero passare altri 25 anni prima che nel 1976 la deputata della Dc Tina Anselmi ricevette la guida del ministero del Lavoro, nel terzo governo Andreotti, diventando così la prima ministra donna della ...

Le 5 donne del governo Conte : Erika Stefani , neo ministro degli Affari regionali e autonomie, debutta in politica alle amministrative del 1999, come consigliere del comune di Trissino. Dopo aver aderito alla Lega, viene rieletta ...

Oggi nasce il governo Lega-M5s : Conte giurerà alle 16 |Ai lavoratori : "Dovete fidarvi" : Nella squadra cinque tecnici (oltre al premier), 8 pentastellati e 6 leghisti. Cinque le donne. Il premier: "Realizzeremo il contratto". Di Maio: "Il governo del Cambiamento è realtà, dedichiamo tutto questo a Casaleggio". Salvini: "Sarà un governo di buona volontà, di persone per bene e senza debiti"

Il giuramento del governo Conte in diretta streaming : I ministri giureranno alle 16 e poi il presidente Conte andrà a Palazzo Chigi per il passaggio di consegne con Paolo Gentiloni The post Il giuramento del governo Conte in diretta streaming appeared first on Il Post.

Il giuramento del governo Conte - dalle 16 : Notizie, storie, foto, video e tutto il resto, man mano che arrivano The post Il giuramento del governo Conte, dalle 16 appeared first on Il Post.

Il governo Conte alla prova del contratto : In tempi di trionfo dell’antipolitica, l’attuale sistema proporzionale è il peggiore che potesse capitare, perché le elezioni le hanno “non vinte” due forze che considerano il compromesso - almeno a parole - una sorta di tradimento elettorale. Di più: non riconoscendo dignità all’avversario, finché

governo M5S-Lega : Conte premier - oggi il giuramento | : Dopo 88 giorni di stallo e a un passo dal ritorno alle urne, nasce il Governo guidato da Movimento Cinque Stelle e Lega. Di Maio e Salvini, che saranno ministri e vicepremier, siglano l’accordo al termine di un lungo faccia a faccia. A sbloccare l’impasse è soprattutto un cambio di ruolo di Paolo Savona, il professore anti-euro cui Sergio Mattarella aveva negato l’Economia: avrà la delega alle Politiche europee. oggi il giuramento alle 16|

governo - Conte giura alle 16 al Quirinale. Salvini e Di Maio vice premier : Nasce il Governo di Giuseppe Conte. Dopo 88 giorni di trattative e consultazioni, l'intesa M5S-Lega spiana la strada al nuovo esecutivo. I ministri sono 18, tra loro 5 donne. Matteo Salvini e...

governo al via - Conte alla sfida più difficile : Deve coordinare una squadra che è composta da ministri tecnici , in caselle di peso, peraltro, come Economia, Esteri e Politiche comunitarie, e ministri politici, espressione di due partiti che non ...

RIFORMA PENSIONI governo CONTE/ Tornano Quota 100 e Quota 41. Le parole di Gelmini (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI GOVERNO CONTE. Tornano Quota 100 e Quota 41. Le parole di Gelmini. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali di oggi, 1 giugno(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 14:19:00 GMT)

governo - Monti : “Conte? Si presenta autorevole - ma nessuno sa come la pensa. Spero in esecutivo di cambiamento” : “Giuseppe Conte? E’ sicuramente una figura che si presenta bene e autorevolmente. Tecnico o politico sono categorie inadeguate, perché è la prima volta che di un presidente del Consiglio nessuno sa che visione abbia sul alcuni temi della politica italiana e internazionale. E questo è un elemento di novità”. Sono le parole dell’ex presidente del Consiglio, Mario Monti, ospite di Omnibus (La7). Monti puntualizza: ...