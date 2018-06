Il governo Conte alla prova del contratto

governo M5S-Lega : Conte premier - oggi il giuramento | : Dopo 88 giorni di stallo e a un passo dal ritorno alle urne, nasce il Governo guidato da Movimento Cinque Stelle e Lega. Di Maio e Salvini, che saranno ministri e vicepremier, siglano l’accordo al termine di un lungo faccia a faccia. A sbloccare l’impasse è soprattutto un cambio di ruolo di Paolo Savona, il professore anti-euro cui Sergio Mattarella aveva negato l’Economia: avrà la delega alle Politiche europee. oggi il giuramento alle 16|

governo - Conte giura alle 16 al Quirinale. Salvini e Di Maio vice premier : Nasce il Governo di Giuseppe Conte. Dopo 88 giorni di trattative e consultazioni, l'intesa M5S-Lega spiana la strada al nuovo esecutivo. I ministri sono 18, tra loro 5 donne. Matteo Salvini e...

governo al via - Conte alla sfida più difficile : Deve coordinare una squadra che è composta da ministri tecnici , in caselle di peso, peraltro, come Economia, Esteri e Politiche comunitarie, e ministri politici, espressione di due partiti che non ...

RIFORMA PENSIONI governo CONTE/ Tornano Quota 100 e Quota 41. Le parole di Gelmini (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI GOVERNO CONTE. Tornano Quota 100 e Quota 41. Le parole di Gelmini. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali di oggi, 1 giugno(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 14:19:00 GMT)

governo - Monti : “Conte? Si presenta autorevole - ma nessuno sa come la pensa. Spero in esecutivo di cambiamento” : “Giuseppe Conte? E’ sicuramente una figura che si presenta bene e autorevolmente. Tecnico o politico sono categorie inadeguate, perché è la prima volta che di un presidente del Consiglio nessuno sa che visione abbia sul alcuni temi della politica italiana e internazionale. E questo è un elemento di novità”. Sono le parole dell’ex presidente del Consiglio, Mario Monti, ospite di Omnibus (La7). Monti puntualizza: ...

governo ULTIME NOTIZIE M5S-LEGA/ Giuramento diretta live - Conte “fidatevi di noi” : Savona “nulla da dire” : GOVERNO ULTIME NOTIZIE MS5-Lega, diretta live, Giuramento alle 16:00, fra lunedì e martedì il voto di fiducia. E' tutto pronto per far ripartire l'esecutivo davanti a Mattarella(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 13:47:00 GMT)

Spesa pubblica - il primo taglio del governo Conte. È Salvini ad annunciarlo : È stato Matteo Salvini, ministro dell’Interno in pectore, in un comizio a Sondrio giovedì sera, a illustrare uno dei primi provvedimenti che sottoporrà alle cure del consiglio dei ministri: “Porte aperte in Italia per la gente per bene e biglietto di sola andata a quelli che vengono in Italia a fare casino e pensano di essere mantenuti a vita. A casa loro sarà una delle nostre priorità”. E spiega il modo: “Vorrei ...

Bruxelles adesso abbassa i toni 'Piena fiducia nel governo Conte' : L'Europa adesso abbassa i toni sull'Italia e di fatto saluta l'avvio del nuovo governo gialloverde guidato da Giuseppe Conte. La Commissione europea ha "piena fiducia nella capacità del nuovo governo italiano di impegnarsi e lavorare con i partner della Ue per mantenere il ruolo centrale dell"Italia in Europa", ha affermato la portavoce della Commissione, Mina Andreeva. Poi sempre la stessa portavoce ha sottoloineato il ruolo dell'Italia: "È un ...

Il Premier Conte ha incontrato Fico<br>Alle 16 il giuramento del governo : Ore 11:10 - La Camera dei Deputati ha pubblicato la foto dell'incontro tra Giuseppe Conte e Roberto Fico.Il Presidente @Roberto_Fico incontra in questo momento a Montecitorio il Presidente del Consiglio @GiuseppeConteIT #OpenCamera pic.twitter.com/z8mgDAQh5F— Camera dei deputati (@Montecitorio) 1 giugno 2018 Ore 10:30 - La giornata di Giuseppe Conte è cominciata con la visita al Presidente della Camera Roberto Fico. Il Premier è andato ...

governo - Fico incontra Conte : “M5s-Lega durerà cinque anni? Non ho la palla di vetro” : Il Governo M5s-Lega durerà cinque anni? “Non ho la palla di vetro”. Così ha tagliato corto il presidente della Camera, Roberto Fico, dopo l’incontro con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L'articolo Governo, Fico incontra Conte: “M5s-Lega durerà cinque anni? Non ho la palla di vetro” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ue : "Piena fiducia nel governo Conte" : 12.58 La Commissione europea ha "piena fiducia nella capacità e nella volontà del nuovo governo di impegnarsi costruttivamente con i partner e le istituzioni europee per mantenere il ruolo centrale dell'Italia in Europa". Lo ha detto la portavoce del presidente Juncker. "Il presidente della Commissione Ue è impegnato a lavorare con il governo italiano e affrontare le molte sfide, come l'immigrazione", ha aggiunto.

Il governo M5s-Lega giura nel pomeriggio - Conte incontra il presidente della Camera Fico : - presidente del Consiglio: Giuseppe Conte ; - Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: Giancarlo Giorgetti - Ministro dell'Economia: Giovanni Tria - Ministro degli Esteri: Enzo Moavero ...