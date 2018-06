Il giuramento di Salvini e le battute con Di Maio

ilgiornale

(Di venerdì 1 giugno 2018) Matteoe Luigi Dihanno giurato come ministri nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Seduti l'uno accanto all'altro nella sala del Colle i due si sono scambiati sorrisi epoco prima dell'inizio della cerimonia.è apparso sorridente e soddisfatto per la nomina al Viminale. Disi sono scambiati qualche battuta e anche qualche sorriso.ha anche parlato con il nuovo ministro alla Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno.indossava un abito blu con una cravatta verde, un omaggio questo alla Lega.e' stato il primo a giurare dopo il premier Giuseppe Conte e prima del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Di.Accanto a Diera seduto Riccardo Fraccaro, ministro per i Rapporti con il Parlamento, in completo scuro. Poi la ministra alla Pa Giulia Bongiorno in tailleur giacca e pantaloni ...