Il giuramento del governo Conte in diretta : 16:07 - Il Presidente Conte è ovviamente il primo a giurare.Ore 16:07 - Arrivano Sergio Mattarella e Giuseppe Conte .Ore 15:58 - In questo momento è arrivato anche il Presidente Conte . Quindi ci sono tutti.Ore 15:55 - Tra pochi minuti comincerà il giuramento . Ogni ministro dovrà recitare questa formula e firmare:"Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni ...

Il giuramento del governo Conte in diretta streaming : I ministri giureranno alle 16 e poi il presidente Conte andrà a Palazzo Chigi per il passaggio di consegne con Paolo Gentiloni