Il dress code del Governo del Cambiamento si mantiene nella tradizione A

(Di venerdì 1 giugno 2018) Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Seduti l'uno accanto all'altra. Chiacchierano, si sorridono. Ma i due artefici del "del" che ha giurato fedeltà alla Repubblica nelle mani del Presidente Mattarella, non possono essere più diversi nel giorno della loro consacrazione. I due protagonisti, rispettivamente Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministro dell'Interno, fianco a fianco, sono distanti sia nelche nell'atteggiamento.Arriva visibilmente emozionato il pentastellato, nel volto un sorriso soddisfatto che manterrà per tutta la cerimonia. In completo blu scuro e cravatta in tinta, si accomoda sulla poltrona, la schiena diritta. Uno sguardo sornione e tronfio accompagna il giuramento dei "suoi" ministri a 5 stelle.Accanto a lui, un Salvini decisamente più "rilassato": la posa la dice lunga. Abbandonato sulla sedia, ...