Il Borussia Dortmund interrompe il contratto con Konami per PES! Il Signal Iduna Park di

Dall'Inghilterra : 'Napoli - Arsenal - Chelsea e Borussia Dortmund vogliono Seri' : LONDRA , INGHILTERRA, - Le big d'Europa sul centrocampista del Nizza , Jean Michael Seri . Secondo il 'The Sun' in Italia si è mosso il Napoli , in Inghilterra Arsenal e Chelsea , in Germania il ...

Bundesliga : Favre tecnico del Borussia Dortmund : Lucien Favre saluta il Nizza ed approda al Borussia Dortmund. Ad annunciare l’arrivo del tecnico svizzero, 60 anni, è il club della Bundesliga. Già alla guida di Borussia Moenchengladbach ed Hertha Berlino, ha firmato fino al giugno 2020. Sulla panchina del Nizza è giunto terzo nel 2017 ed ha sfiorato la conquista di un posto in Europa League al termine di questa stagione. Prenderà il posto di Peter Stoeger, ex allenatore del Colonia, che ...

Calciomercato Inter - sondaggio del Borussia Dortmund per Dalbert : Come riporta 'Sky Sport', l'assist arriva dal Borussia Dortmund e c'è anche una spiegazione molto semplice: il nuovo allenatore del club giallonero è Lucien Favre, colui che ha fatto esplodere ...

Borussia Dortmund - Lucien Favre è il nuovo allenatore : Lucien Favre è il nuovo allenatore del Borussia Dortmund, il tecnico ex Nizza ha firmato con il club tedesco: l’annuncio è arrivato stamane Lucien Favre è il nuovo allenatore del Borussia Dortmund, il tecnico svizzero ha firmato un contratto che lo lega al club giallonero fino a giugno del 2020. Per Favre, che ha concluso la stagione col Nizza in Ligue1, si tratta di un ritorno in Bundesliga dopo le esperienze con Hertha Berlino e Borussia ...

Lucien Favre ha firmato : sarà il nuovo allenatore del Borussia Dortmund : Lucien Favre sarà il nuovo allenatore del Borussia Dortmund, il tecnico del Nizza proverà a portar con sé anche Mario Balotelli Il tecnico del Nizza, Lucien Favre, firmerà un contratto biennale come allenatore del Borussia Dortmund, secondo quanto riporta la rivista di calcio tedesca Kicker. L’allenatore svizzero, che ha guidato l’Hertha Berlino ed il Borussia Moenchengladbach in Bundesliga, è da tempo accostato alla panchina del ...

Juventus - Lichtsteiner al Borussia Dortmund : quasi ufficiale : Giocatori in arrivo, giocatori in partenza. Dopo l'addio di Kwadwo Asamoah , con destinazione Inter , già definito, prende forma quello di Stephan Lichtsteiner : voci legate all'approdo dello svizzero ...

Bundesliga - Borussia Dortmund e Hoffenheim in Champions League. GOL E HIGHLIGHTS della 34giornata : Ultimi novanta minuti di stagione regolamentare in Bundesliga: 34giornata di campionato dove gol, emozioni e spettacolo non si sono di certo fatti desiderare. Al triplice fischio finale su tutti i ...

Probabili formazioni Hoffenheim – Borussia Dortmund - 34^ Giornata Bundesliga 12-05-18 : Ultima Giornata di fuoco in Bundesliga, dove Hoffenheim e Borussia Dortmund si giocheranno tutto per ottenere la qualificazione in Champions League (aspettando anche il risultato di Bayer Leverkusen – Hannover). Alla Rhein-Neckar-Arena, le 2 formazioni si giocano gli ultimi 2 posti per entrare nella competizione “dalle grandi orecchie”. Al momento la classifica dice Borussia avanti di 3 punti e con una miglior differenza ...

IL Borussia Dortmund SU MIGNOLET : IL BORUSSIA DORTMUND SU MIGNOLET Secondo quanto riportato dal Sun, il portiere del Liverpool Simon MIGNOLET, potrebbe lasciare Anfield Road al termine della stagione. Il BORUSSIA DORTMUND è fortemente interessato e potrebbe farsi avanti dopo il Mondiale per acquistare il giocatore che ha perso il posto con Klopp. Continua a leggere

Probabili formazioni Borussia Dortmund – Mainz - 33^ Giornata Bundesliga 5-05-18 : Si prospetta un sabato di fuoco al Signul Iduna Park nella sfida tra Borussia Dortmund e Mainz, entrambe, nonostante manchino 2 giornate al termine della Bundesliga, in cerca del loro obiettivo. I gialloneri, con il pareggio a Brema, non hanno approfittato dello stop dello Schalke 04 contro il Mönchengladbach, e hanno anche riaperto la lotta per il terzo e quarto posto, visto che l’Hoffenheim è salito in quarta posizione, a soli 3 punti ...

Probabili formazioni Werder Brema – Borussia Dortmund - 32^ Giornata Bundesliga 29-04-18 : Sfida di fuoco a 3 giornate dalla fine della Bundesliga al Weserstadion tra Werder Brema e Borussia Dortmund, dove si decideranno le sorti di entrambe le formazioni. I gialloneri hanno stravinto lo scontro diretto con il Bayer Leverkusen per 4-0; in questa gara, si è messo in vetrina il giovane inglese Jadon Sancho, che ha aperto le marcature e ha spianato la strada alla vittoria con una grande prestazione, senza far rimpiangere ...

Bundesliga : il Borussia Dortmund travolge il Leverkusen : Il Borussia Dortmund ha travolto 4-0 il Leverkusen e si porta a -1 dal secondo posto dello Schalke, impegnato domenica a Colonia. Pesante ko interno del Lipsia, battuto 5-2 dall’Hoffenheim che scavalca proprio i padroni di casa al 5/o posto. Sconfitta interna anche per il Francoforte che cede 3-0 all’Hertha, mentre continua la marcia trionfale del Bayern Campione di Germania che passa 3-0 ad Hannover. L'articolo Bundesliga: il ...

Probabili formazioni Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen - 30^ Giornata Bundesliga 21-4-18 : La 30^ Giornata della Bundesliga è rappresentata sicuramente dallo scontro diretto tra Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, che si svolgerà al Signul Iduna Park sabato 21 Aprile alle 18.30. I gialloneri devono salvare una stagione, che rischia sempre più di diventare catastrofica. La doppia sconfitta, prima l’umiliante 6-0 coi rivali e i neocampioni del Bayern Monaco, poi la caduta nel derby dell’ultimo turno contro lo ...

Probabili formazioni Schalke 04 – Borussia Dortmund - 29^ Giornata Serie A 15-4-18 : La 29^ Giornata della Bundesliga avrà come incontro di cartello la gara tra Schalke 04 e Borussia Dortmund, sfida tradizionalmente chiamata il Revierderby. La partita avrà luogo nella Veltis-Arena di Gelsenkirchen domenica 15 Aprile alle 15.30, in uno dei posticipi di questo turno. A 5 giornate dalla fine, con la Bundesliga già conquistata dal Bayern Monaco, il resto degli obiettivi, tra lotta Champions e salvezza, è ancora tutto da ...