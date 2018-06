cataniaoggi

: Ict: dal 6 al 9 settembre torna il Festival della Comunicazione di Camogli 2 - #settembre #torna #Festival #della - zazoomblog : Ict: dal 6 al 9 settembre torna il Festival della Comunicazione di Camogli 2 - #settembre #torna #Festival #della - zazoomnews : Ict: dal 6 al 9 settembre torna il Festival della Comunicazione di Camogli 2 - #settembre #torna #Festival #della -

(Di venerdì 1 giugno 2018) ... tanti appuntamenti speciali per coinvolgere i pubblici più diversi per età e interessi: il buongiorno del, gli aperitivi in piazzetta con le playlist, gli spettacoli serali, i laboratori ...