Ict | dal 6 al 9 settembre torna il Festival della Comunicazione di Camogli | 2

Il Confine - dal 15 maggio su Rai 1 una f Ict ion sulla Grande Guerra : Il Confine è la nuova fiction in due puntate che andrà in onda il 15 e 16 maggio su Rai 1 prodotta per celebrare il centenario della Prima Guerra Mondiale.

Marco Bocci in ospedale per un’infezione : Francesco Arca gli fa visita e i fan chiedono una loro fIction : Marco Bocci in ospedale per un'infezione, queste sono le poche notizie che circolano ormai da oltre una settimana. In un primo momento era stata annunciata la sua assenza ad Amici 17 per via di problemi di salute o, meglio, una febbre che tutti avevano ricondotto ad un'influenza stagionale. A quanto pare, però, le cose non stanno proprio così e gli stessi giornali locali parlano di qualcosa di più serio. Ormai da oltre una settimana, Marco ...