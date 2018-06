huffingtonpost

: I riflettori si spostano dall'Italia alla Spagna. Rajoy verso la sfiducia, avanza Sanchez - HuffPostItalia : I riflettori si spostano dall'Italia alla Spagna. Rajoy verso la sfiducia, avanza Sanchez -

(Di venerdì 1 giugno 2018) Non c'è pace per l'Europa. Chiusa per ora la crisina con la nascita del Governo guidato da Giuseppe Conte, si concretizza la crisi spagnola, con il Congresso dei deputati di Madrid che ha avviato la seconda parte del dibattito sullaal premier Marianoe si appresta a votare. "Si apre una pagina nuova nella storia del nostro Paese", ha detto il leader socialista Pedro, che con la caduta di, diventerà il nuovo capo del governo spagnolo.Per ladovrebbero votare 180 dei 350 deputati spagnoli. Il dibattito è ripreso con l'intervento della capogruppo socialista Margarita Robles, che ha duramente criticato, assente in Aula, di "mancanza di rispetto".Agli 84 deputati del Psoe, dovrebbero aggiungersi i 67 di Podemos e i nazionalisti baschi del Pnv, con 5 deputati. La mozione è stata presentata in seguitocondanna ...