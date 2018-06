I profili social dei ministri del governo Conte

Qualcosa non torna nei nuovissimi profili social del premier : Uno ha un solo tweet, con un link alla pagina Facebook ufficiale, e una biografia più completa che racconta il futuro premier anche prima della sua rapida ascesa politica. Tweets by GiuseppeConteIT L'...

L'amore per i videogiochi si vive a ogni ora del giorno sui profili social di SpazioGames! : ... se preferite vedere immagini del gioco e ascoltare un articolo anziché leggerlo, non potrete più fare a meno del nostro canale! SpazioGames su Twitch Il nostro canale dedicato agli streaming live, ...

Scandalo profili - monta la protesta “Faceblock” : 24 ore di boicottaggio social : Scandalo profili, monta la protesta “Faceblock”: 24 ore di boicottaggio social Zuckerberg, il fondatore del social network, dovrà affrontare martedì le commissioni Giustizia e Commercio del Senato Usa Continua a leggere

Scandalo Facebook : "I profili social coinvolti sono 87 milioni - 214mila in Italia" : Per indagare sull'efficacia e il reale impatto dei messaggi ci vorranno mesi. Sarebbero 214mila gli utenti di Facebook attivi in Italia di cui il social network avrebbe "condiviso i dati in modo improprio con...

Visti - Usa vuole vaglio profili social : 03.56 Gli Usa preparano misure più stringenti per la concessione dei Visti d'ingresso In base a una proposta del Dipartimento di Stato inviata all'organismo di valutazione bipartisan sulle politiche dell'amministrazione americana,tutti coloro che richiedono un visto, non solo gli immigrati, dovranno fornire le loro identità social utilizzate negli ultimi 5 anni. La proposta riguarda circa 14,7 milioni di persone ogni anno: tutti quelli che ...

Facebook - il fiuto per le bufale di Napalm51 : “profili spiati? Impossibile. I social siamo noi… soddisfano i miei sogni” : Nel corso della puntata di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, torna Napalm 51 e sui profili spiati da Facebook per fini commerciali commenta: “Non mi risulta. Zuckerberg non farebbe mai una cosa del genere. I social siamo noi…quando mi arrivano questi avvisi è perché mi vogliono bene, cercano di soddisfare i miei desideri, i miei sogni e le mie aspirazioni.” Live streaming, episodi completi e clip extra su ...

Chiara Ferragni : "Leone non ha profili sui social - segnalate i fake" : A soli 4 giorni dal lieto evento della nascita di Leone Lucia, Chiara Ferragni e Fedez, anche se sono molto presenti sui social con la condivisione dei loro momenti (soprattutto ultimamente), devono già fare i conti con la rete e coloro che 'usano' il nome del loro primogenito.Arrivano puntuali come i panettoni a Natale, sono i profili social fake creati appositamente per i figli delle celebrità, ultimi in ordine cronologico sono proprio ...