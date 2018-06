I nostri paletti a Matteo Salvini

ilgiornale

: RT @it_inter: L'ad #Antonello: 'Dobbiamo restare sereni, abbiamo i nostri piani. Prima pensiamo alla chiusura dell'anno fiscale con dei pal… - TUTTOINTER : RT @it_inter: L'ad #Antonello: 'Dobbiamo restare sereni, abbiamo i nostri piani. Prima pensiamo alla chiusura dell'anno fiscale con dei pal… - pastaiofranco : RT @it_inter: L'ad #Antonello: 'Dobbiamo restare sereni, abbiamo i nostri piani. Prima pensiamo alla chiusura dell'anno fiscale con dei pal… - CAPRY90 : RT @it_inter: L'ad #Antonello: 'Dobbiamo restare sereni, abbiamo i nostri piani. Prima pensiamo alla chiusura dell'anno fiscale con dei pal… -

(Di venerdì 1 giugno 2018) Che dire, se non "buona fortuna"? Soprattutto a noi sudditi di questo innaturale governo nato dopo mille peripezie, minacce e ricatti tra due partiti, Cinquestelle e Lega, che ai rispettivi elettori avevano prospettato ben altro. È questo il governo della perduta verginità grillina e della perduta unità sostanziale del centrodestra, in entrambi i casi al di là delle rassicuranti dichiarazioni di circostanza. O la va o la spacca, verrebbe da dire, e i rischi di spaccare sono alti. Quello che ha portato i due soci a chiudere non è l'intesa sul contratto di programma, che resta vago e velleitario allo stesso tempo; non una sincera e leale alleanza, come dimostrano le liti e i dispetti fino all'ultimo secondo utile. Questo è un governo per mancanza di alternative, un governo che salva, per ora, la vita a Luigi Di Maio e che la cambia al premier per caso Giuseppe Conte, capofila di una ...