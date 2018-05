I ministri del governo Conte

wired

: #Quirinale: il Presidente Giuseppe #Conte legge alla stampa la lista dei Ministri del nuovo #Governo - Quirinale : #Quirinale: il Presidente Giuseppe #Conte legge alla stampa la lista dei Ministri del nuovo #Governo - c_appendino : Siamo arrivati alla svolta. Buon lavoro al Presidente del Consiglio, @GiuseppeConteIT e ai suoi Ministri. Grazie… - you_trend : ?? #BREAKING Il Segretario generale del Quirinale: Conte ha accettato l'incarico, ora leggerà la lista dei ministri.… -

(Di venerdì 1 giugno 2018) Due vicepremier, un sottosegretario e diciotto, di cui 5 donne. La lista è fatta e stavolta non ci sono riserve: Giuseppeè pronto a giurare come nuove premier sabato 1° giugno alle 16. Ma chi sono i nuovidella Repubblica? I vicepremier sono, naturalmente, i leader dei due partiti che hanno trovato l’accordo, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Salvini sarà anche ministro dell’Interno, Di Maio come previsto presiederà la poltrona dello Sviluppo Economico, Lavoro e politiche sociali. Il leghista che era stato più volte indicato come ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti, diventa invece sottosegretario alla presidenza del Consiglio. La tanto discussa sedia del ministero dell’Economia, dopo il no al professor Savona, finisce al professor Giovanni Tria, sempre in quota Lega. Paolo Savona sarà comunque ministro, ma delle politiche comunitarie. Agli esteri ...