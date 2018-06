I media sul governo | Wsj | ' Esecutivo euroscettico al potere in Italia'

Sky e mediaset - accordo storico sulla tv : cosa vedrete gratis : La rivoluzione televisiva è quasi compiuta. Nuovi contenuti in arrivo da Mediaset Premium su Sky. A partire dai primi di giugno, sull'emittente satellitare arriveranno nuovi canali targati Mediaset, ...

media System Technologies a Cipro punta sul mercato estero : A Limassol apprezzamenti per il pacchetto chiavi in mano. Stanleybet i primi ad aderire All’insegna dell’horse racing around the globe, Media System Technologies, già leader in Italia per forniture di servizi legati alle scommesse sui cavalli, è presente al Cyprus Gaming Show in corso di svolgimento al Grand Resort di Limassol. MST si è rivolta agli operatori esteri che hanno apprezzato molto il pacchetto chiavi in mano offerto da una azienda ...

Salvini temporeggia sulla mediazione su Savona. Cresce il pressing interno alla Lega : Ora dipende solo da Matteo Salvini, e dentro la Lega aumenta il pressing verso il leader affinché nasca davvero il Governo gialloverde. Con Paolo Savona, ma non al Ministero dell'Economia, come proposto pubblicamente da Luigi Di Maio dopo l'incontro con il Capo dello Stato. Un compromesso accettabile, ma Salvini prende tempo, mentre dal Carroccio trapela un nuovo esame sull'ipotesi dello spacchettamento del Mef.A leggere le prime ...

Sky su Premium : ecco l’offerta dei canali satellitari sul digitale terrestre di mediaset : Sky, Mediaset Premium Il duplice accordo commerciale tra Sky e Mediaset prosegue i suoi effetti nel cambiamento della geografia televisiva delle due emittenti. Su Sky, infatti, sono in imminente arrivo nuovi contenuti e nuovi canali targati Mediaset senza costi aggiuntivi sui listini. Al contempo, l’accordo siglato lo scorso marzo porterà nuovi canali Sky a pagamento anche sul digitale terrestre. Dopo che, già nell’aprile scorso, su ...

Salvini contestato a Siena : "Sfigati comunisti"/ Video - bufera sulla Lega : è il politico più citato dai media : Salvini contestato a Siena: "Sfigati comunisti", il leader della Lega risponde alla protesta di alcuni presenti per il suo comizio, "quattro figli di papà"(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 17:01:00 GMT)

Barbara d’Urso legge il comunicato mediaset sul caso droga al GF : Grande Fratello 15: Barbara d’Urso espone il comunicato Mediaset Barbara d’Urso ha risposto in via definitiva alle accuse di Striscia la Notizia in diretta al Grande Fratello sul caso droga, interrogando l’ultimo protagonista della vicenda, ovvero Danilo, e leggendo infine il comunicato Mediaset. Barbara ha affermato al concorrente eliminato stasera che ha voluto che uscisse per far luce finalmente sulla questione spinosa, ...

Governo - i media internazionali temono per l’Europa : “Dramma italiano spiana la strada a feroce battaglia sull’Unione” : La crisi italiana minaccia l’Europa e apre la strada a una nuova battaglia sul destino dell’Unione. I media internazionali raccontano così gli ultimi avvenimenti del nostro paese, che finiscono in primo piano su siti e quotidiani stranieri. Per il Wall Street Journal si tratta di un “dramma politico che alza la posta sull’euro”, il Financial Times vede dietro l’angolo “una feroce battaglia ...

mediapro presenta le garanzie - ma insiste sul canale tematico : L'intermediario spagnolo ha presentato la delibera del versamento di 186 milioni milioni e la fideiussione di Imagina, che ha un patrimonio netto di 400 milioni. L'articolo Mediapro presenta le garanzie, ma insiste sul canale tematico è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fabrizio Corona - scena mai vista a mediaset : va a Verissimo e insulta Barbara D'Urso - la Toffanin lo blocca : Deluso da Nina Moric , rabbioso con Barbara D'Urso . Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo , Fabrizio Corona ha riservato parole amare per la sua ex protagonista di un fuoriprogramma al Grande ...

Governo - è il giorno dell ultima mediazione sul nome di Savona. Ma torna l ipotesi del voto. Salvini 'Non mi arrendo' : La Lega vorebbe lasciare Paolo Savona all'Economia. Nessun arretramento Ormai l'economista, per Matteo Salvini , sembra essere diventato la pedina di un gioco più ampio. E già il leader leghista ...

Governo - è il giorno dell ultima mediazione sul nome di Savona. Ma torna l ipotesi del voto : Come anticipato da Repubblica in edicola, l'ipotesi principale riguarda lo spacchettamento del ministro dell'Economia: da una parte le Finanze, dall'altra il Bilancio. Tags Argomenti: nuovo Governo ...

Dua Lipa show pre finale di Champions/ Video - sul palco con Sean Paul ma mediaset fa partire la pubblicità! : Dua Lipa apre la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool in programma oggi, sabato 26 maggio, a Viev: l'artista promette uno spettacolo indimenticabile.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 22:35:00 GMT)

Sul palco c'è Dua Lipa - ma parte la pubblicità : social scatenati contro mediaset : Era uno dei momenti più attesi della finale di Champions League , ma gli spettatori di Canale 5 lo hanno perso. Lo show di Dua Lipa , popstar del momento e voce di hit come 'New rules' e 'No Lie' , ...

Mondiali 2018 - mistero sulla conduzione dei programmi mediaset : confermati Savino e la Gialappa’s - ma manca il volto femminile : Meno di un mese ci separa dall’inizio del Campionato mondiale di Calcio 2018, che si svolgerà dal 14 giugno al 15 luglio in Russia. E Mediaset scalda i motori perché, come ampiamente noto, per la prima volta nella storia è stata l’azienda del Biscione ad aggiudicarsi i diritti: Canale 5 e Italia 1 si alterneranno nella trasmissione delle partite, ma non mancheranno i programmi di commento (più o meno serioso) e contorno alle dispute ...