I madrelingua inglesi sono i peggiori comunicatori del mondo?

quifinanza

: @martinaelp Se ti può consolare anche molti inglesi madrelingua sbagliano queste parole :) - ildottormea : @martinaelp Se ti può consolare anche molti inglesi madrelingua sbagliano queste parole :) - donnagiulietta8 : @Clarembaldo @Acidelius CDP e bail in sui risparmi privati, + tasse di successione da alzare drasticamente. Voglion… - kawaiideshoone : @Nora21122446 Secondo me tutti madrelingua inglesi dovrebbero scendere un attimo dal piedistallo perchè nel mondo n… -

(Di venerdì 1 giugno 2018) «Moltifelici che la loro sia diventata la lingua globale usata in tutto in. E pensano di non dover sprecare tempo a impararne un'altra " ha dichiarato Chia Suan Chong, ...