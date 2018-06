I due errori fatali che hanno portato alla fine di Rajoy in Spagna

Belgio - sparatoria a nel centro di Liegi : uccisi due poliziotte e un passante. Il killer urlava «Allah Akbar». Si indaga per terrorismo : Tre persone sono morte in una sparatoria avvenuta nel centro di Liegi, in Belgio. Si tratta di due poliziotti e un passante. Il killer, secondo quanto riportano i media belgi, aveva preso in...

Urla “Allah Akhbar” e spara : uccise due poliziotte e una passante. Torna l’incubo terrorismo in Belgio : Torna l’incubo terrorismo in Belgio. Questa mattina un 36enne, Benjamin Herman, ha ucciso due poliziotte e una passante nel centro di Liegi. Secondo quanto riportano alcuni testimoni citati dai media belgi durante l’attacco Urlava «Allah Akhbar». Il procuratore di Liegi, Philippe Dulieu, ha ricostruito la dinamica: «Il killer ha preso di mira due...

VIDEO Le papere di Loris Karius nella Finale di Champions League! due errori clamorosi - Bale e Benzema segnano e il Real Madrid vince : Loris Karius, portiere del Liverpool, ha commesso due clamorose papere nella Finale della Champions League 2018 di calcio. L’estremo difensore dei Reds, infatti, è stato il grande colpevole della sconfitta degli inglesi contro il Real Madrid. C’è il suo zampino sul primo e sul terzo gol delle merengues. Nel primo caso, ha cercato un frettoloso rinvio con le mani senza accorgersi che nei paraggi c’era Benzema, abile dunque a ...

Terrorizzavano i commercianti tra Brindisi e Taranto : arrestati i due rapinatori seriali : Brindisi - I carabinieri hanno eseguito a Oria un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Brindisi, Giuseppe Biondi, che ha accolto la richiesta avanzata dal pm ...

Parma - arrestate due maestre : maltrattavano e terrorizzavano bambini piccoli : Sono state arrestate dai carabinieri a Colorno, un comune della provincia di Parma, due insegnanti responsabili di maltrattamenti nei confronti di bambini di età compresa tra i 3 ed i 5 anni. Le vittime, terrorizzate, erano costrette a subire ripetute violenze fisiche e psicologiche e punizioni quando disobbedivano.Continua a leggere

Francia - sventato attacco terroristico : arrestati due fratelli : Un nuovo attentato è stato sventato in Francia, con l'arresto di due fratelli di origine egiziana. Lo ha detto il ministro dell'Interno Gerard Collomb a BFMTV, a una settimana dall'attacco messo a segno a Parigi...

Playoff NBA – Kevin Durant fa mea culpa : “ad inizio partita ho commesso due gravi errori” : Al termine di gara-2 dei Playoff NBA, Kevin Durant ha fatto una pesante autocritica, prendendo di mira il suo pessimo inizio di partita Gara-2 della Finale della Western Conference ha dato un verdetto alquanto interessante: gli Houston Rockets sono riusciti a battere i Golden State Warriors (127-105) riportando la serie in parità. Non è bastata un’altra grande prova di Kevin Durant, autore di 38 punti, per portare gli Warriors sul 2-0. A dirla ...

“due papere che neanche all’oratorio”. Gli errori di Donnarumma raccontati dai giornali : Per molti sarebbe dovuta essere la notte del passaggio di consegne. I guantoni del grande vecchio, Gianluigi “Gigi” Buffon, passati a quelli della giovane promessa, Gianluigi “Gigio” Donnarumma. Ma per il portiere del Milan, la finale di Coppa Italia, è stata una notte da dimenticare, piena di errori e figuracce. La Juventus, dopo un primo tempo a corrente alternata, si è scatenata calando il poker e ...

Terrorismo - indagati due imprenditori nel Veneziano : Terrorismo, indagati due imprenditori nel Veneziano Terrorismo, indagati due imprenditori nel Veneziano Continua a leggere L'articolo Terrorismo, indagati due imprenditori nel Veneziano proviene da NewsGo.

Blitz antiterrorismo - 14 arresti : jihadisti finanziati col traffico dei migranti. due milioni dall'Italia ad Al-Nusra : Quattordici arresti e bloccato un flusso di denaro che aveva già portato due milioni di euro verso organizzazzioni terroristiche in Siria: un'operazione in più regioni e coordinata dalla Procura ...

'due papere che neanche all'oratorio'. Gli errori di Donnarumma raccontati dai giornali : Da 'Il Milan umiliato' per colpa sua, pubblicato da Eurosport alle 'Due papere che nemmeno all'oratorio' della Gazzetta dello Sport che si chiede se il valore del giovane portiere, circa 70 milioni ...