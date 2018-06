I dazi di Trump | stangata su acciaio Per l?Italia in gioco 760 milioni ma il vero

G7 : occhi aperti ai dazi di Trump e alla situazione politica italiana : Si fa sempre più complicato il vertice dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali, organizzato per semplificare l'incontro con i capi di stato di Charlevoix. L'ultima manovra dell'amministrazione Trump riguardo ai dazi ha creato malcontenti anche all'interno del governo statunitense. Anche la politica liberale canadese portata avanti da Justin Trudeau rischia di essere minacciata. Tutto questo perché di fatto non ci sono ...

Trump introdurrà i dazi su acciaio e alluminio contro UE : i rischi per l'Italia : A mezzanotte di oggi entreranno in vigore i dazi americani nei confronti di alcuni prodotti dell'Unione Europea, sollevando l'ira della cancelliera tedesca Angela Merkel che chiede all'Europa di dare una risposta "decisa e unita". I dazi: 25% per l'acciaio e 10% per l'alluminio Le imposte riguardano due prodotti importati negli Stati Uniti dai paesi dell'Unione Europea e cioè acciaio e alluminio. I due prodotti verranno tassati del 25% il primo ...

I dazi di Trump colpiscono la UE mentre l'Italia e le forze politiche stanno a guardare : "Dum Romae consolitur, Saguntum expugnatur" . mentre a Roma si discute, Sagunto è espugnata. Mai tale frase utilizzata da Tito Livio nelle sue storie fu più adatta alla realtà contingente sia per l'...

Quanto costeranno all'Italia i dazi su acciaio e alluminio imposti da Trump all'Ue : "Nervi saldi e attenzione a non innescare una guerra commerciale devastante per un paese esportatore come l'Italia, seconda potenza manifatturiera e secondo produttore di acciaio in Europa dopo la Germania".Questa in sintesi la linea di Federacciai, l'organizzazione degli industriali siderurgici, alla conferma della decisione dell'Amministrazione Trump di imporre dazi su acciaio e alluminio europeo (si parlerebbe del 25% sull'acciaio e del 10% ...

Il governo (tecnico) del cambiamento e i dazi di Trump. Di cosa parlare a cena : Pronti via, dopo un surplace come non si è visto neanche in anni e anni al Vigorelli, parte il governo sostenuto da Lega e 5 stelle. E prende subito un'impronta che sa, come dire, di tecnico. Ecco, ditelo a cena, questo è un governo montiano, montista, che al posto del Loden mette la felpa o l'altre

Stati Uniti - Trump impone i dazi su acciaio e alluminio : Dopo l'annuncio e la sospensione del provvedimento il governo guidato da Donald Trump è pronto a imporre i dazi sull'importazione dell'acciaio e dell'alluminio. La sospensione decisa a marzo scadrà alla mezzanotte di oggi e non sarà rinnovata, dal momento che i dialoghi aperti con l'Europa, il Canada e il Messico non hanno portato ad accordi in merito. Esponenti del governo statunitense si sono detti pronti comunque a proseguire i ...

