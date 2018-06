I conti con il nuovo bipolarismo

conti correnti online - migliori offerte Giugno 2018. Confronto : Le migliori offerte di Conti correnti online del mese di Giugno: quali sono, cosa offrono e costi previsti. Quale scegliere

Inter - Zanetti : “vogliamo continuare con Icardi” : ”Quando si ha in squadra un grande giocatore come Mauro Icardi, è normale che arrivino molte richieste. Ma non siamo preoccupati: vogliamo continuare con lui”. Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti Interviene così sul futuro di Mauro Icardi, capitano nerazzurro. ”Noi siamo contenti di Mauro e Mauro è contento dell’Inter – ha proseguito Zanetti a margine della presentazione della partnership tra i ...

Governo : Marcucci - da Pd opposizione senza sconti : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – “Se questa volta nasce per davvero, è in vista un Governo molto debole, con il travaglio più lungo della storia della Repubblica. Un travaglio che da solo è già costato in modo esorbitante a tutti i cittadini italiani ed un braccio di ferro ferocissimo fino all’ultima poltrona. Il Pd farà un’ opposizione senza sconti ad una maggioranza paurosamente di destra, e lo farà a partire da domani nelle ...

Zanetti - vogliamo continuare con Icardi : ANSA, - MILANO, 31 MAG - ''Quando si ha in squadra un grande giocatore come Mauro Icardi, è normale che arrivino molte richieste. Ma non siamo preoccupati: vogliamo continuare con lui''. Il ...

MAURO ICARDI ALLA JUVENTUS?/ Scambio con Higuain? Zanetti : "Vogliamo continuare con lui" : MAURO ICARDI ALLA JUVENTUS? Niente smentite secche dall'Inter: lo Scambio con Higuain si può fare davvero? Trattativa difficilissima ma con spiragli...(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 19:53:00 GMT)

Boeri : più spesa pensioni - rischio conti : ... dalla povertà a chi perde il lavoro,"mettiamo a repentaglio i nostri conti pubblici e rischiamo di gonfiare ulteriormente il nostro debito pubblico",ha detto al Festival dell'Economia, a Trento. "Le ...

Boeri : più spesa pensioni - rischio conti : 18.29 Il presidente dell'Inps, Boeri,torna a mettere in guardia dalle proposte di aumento della spesa delle pensioni. "Se continuiamo a spendere ancora di più nelle pensioni e non pensiamo alle emergenze sociali", dalla povertà a chi perde il lavoro,"mettiamo a repentaglio i nostri conti pubblici e rischiamo di gonfiare ulteriormente il nostro debito pubblico",ha detto al Festival dell'Economia, a Trento. "Le proposte costano più di quanto si ...

Governo : Ricci (Pd) - Salvini gioca con Di Maio - pagliacciata continua : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – “@GiorgiaMeloni è il nuovo #savona. #Salvini continua a giocare con #diMaio spostandogli sempre la palla per non fare nulla. E continua questa pagliacciata infinita sulle spalle degli italiani. Una vergogna che dura da 3 mesi. L’Italia merita rispetto e rappresentanti seri. #neuro”. Lo scrive Matteo Ricci, responsabile Enti Locali del Pd, su twitter. L'articolo Governo: Ricci (Pd), Salvini ...

Il successo di Pokémon GO continua : il titolo è ora a quota 800 milioni di download : Il presidente di Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, ha annunciato a una conferenza stampa a Tokyo che il famoso gioco mobile Pokemon Go è stato scaricato 800 milioni di volte.Come riporta Variety, il free-to-play è stato un successo sin dalla sua uscita nell'estate del 2016. La cifra di 800 milioni suggerisce che il gioco non mostra alcun segno di rallentamento in tempi brevi, poiché, al contrario, il dato segnala un rapido aumento dai 650 ...

La via stretta per blindare i conti pubblici : Fuori dall’emotività e dalle fibrillazioni che stanno dominando i mercati per effetto di una crisi politica senza precedenti, un sussulto di responsabilità da parte di tutti dovrebbe...