I cacciatori di balene giapponesi continuano la mattanza in nome della scienza

Balene incinte uccise dai giapponesi / Oltre cento cetacei braccati dai cacciatori : allarme dall'Iwc : Balene incinte uccise dai giapponesi , Oltre cento cetacei braccati dai cacciatori : l' allarme è stato lanciato dall'International Whaling Commission e scoppia la polemica degli animalisti.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 18:20:00 GMT)

Oltre cento balene incinte uccise dai cacciatori giapponesi : 'Proteggere le balene nell'Oceano Antartico è essenziale per mantenere le popolazioni di questi cetacei in buona salute in tutto il mondo', sottolinea l'associazione del panda. 'Che nel 2018 ancora i ...