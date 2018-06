Hit parade | top Calcutta e Shawn Mendes

Carl Brave domina la Hit parade con le sue 'Notti Brave''' : Per la seconda settimana consecutiva è ancora il rap di Carl Brave , nome d'arte di Carl o Luigi Coraggio, a domina re con il suo album Notti Brave , la hit parade degli album più venduti della settimana, ...

Hit parade - Capo Plaza spodesta Gemitaiz : ROMA, 11 MAG - Il rapper Capo Plaza conquista la vetta della hit parade degli album più venduti della settimana con 20, suo disco di debutto. L'artista salernitano ha spodesta to il collega Gemitaiz , ...

Hit parade - Gemitaiz resta in vetta : ANSA, - ROMA, 4 MAG - Gemitaiz conserva la vetta della classifica stilata da Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana con Davide che è il suo nome di battesimo e anche il titolo del suo terzo ...

Noyz Narcos guida Hit parade con Enemy : ROMA, 20 APR - E' il nuovo disco d'inediti del rapper Noyz Narcos , " Enemy ", a debuttare in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana, secondo Fimi/Gfk. Il disco è primo anche tra i ...

Clamoroso in Hit parade Jack White primo con i dischi : La settimana prima di questa, al comando c'era il rapper XXXTentacion, con 159 milioni di tacce suonate in streaming e 20 mila copie vendute. Per Jack ... continua