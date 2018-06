Ha avuto 69 figli | la storia della donna più fertile del mondo

La donna più fertile al mondo : ha avuto 69 figli : A chi non piacciono le famiglie numerose? Certo la sua lo era davvero tanto e per questo Valentina Vassilyeva è passata alla storia come la donna più fertile del mondo. La super mamma, di origini russe, detiene ancora oggi il record mondiale: tra il 1707 e il 1765 diede alla luce ben 69 pargoli, 67 dei quali raggiunsero l'età adulta. Ma se la famiglia della ...

Corona a Verissimo - il racconto dell’arresto : “Covo vendetta. Mio figlio ha avuto un trauma” : Fabrizio Corona intervista a Verissimo: la sua esperienza in galera L’intervento di Fabrizio Corona a Verissimo è stato probabilmente uno dei momenti più attesi dei telespettatori del programma. Nell’ultima puntata di questa stagione, infatti, Silvia Toffanin ha ospitato l’ex re dei paparazzi nel suo studio, pronto a raccontare la sua verità dopo essere uscito dal […] L'articolo Corona a Verissimo, il racconto ...

Uomini e Donne news - Chiara contro Sossio : “Per colpa sua ho avuto problemi con mia madre e mio figlio” : news Uomini e Donne, Trono Over: Chiara contro Sossio su Uomini e Donne Magazine Continua la diatriba tra Chiara e Sossio di Uomini e Donne. Dopo i furiosi scontri al Trono Over, la Carcone ha attaccato il calciatore sulle pagine di Uomini e Donne Magazine. Nell’intervista rilasciata al giornale del programma, la Dama non ha […] L'articolo Uomini e Donne news, Chiara contro Sossio: “Per colpa sua ho avuto problemi con mia madre ...

Thomas Markle ha avuto un attacco cardiaco e non andrà alle nozze della figlia Meghan con il principe Harry : Thomas Markle, il papà dell'attrice americana Meghan, che sabato sposerà il principe Harry d'Inghilterra, ha avuto un attacco cardiaco sei giorni fa e non andrà alle nozze. Lo rende noto Tmz, che è riuscito a parlare direttamente con il padre dell'attrice.L'uomo aveva fatto un accordo con un'agenzia fotografica ed era stato immortalato nei giorni scorsi mentre guardava al computer immagini dei castelli dei Windsor e ...

Festa della Mamma 2018 : tutte le star che hanno avuto un figlio da inizio anno ad oggi : C'è chi festeggia per la prima volta The post Festa della Mamma 2018: tutte le star che hanno avuto un figlio da inizio anno ad oggi appeared first on News Mtv Italia.

Festa della Mamma 2018 : tutte le star che hanno avuto un figlio da inizio anno ad oggi : C'è chi festeggia per la prima volta The post Festa della Mamma 2018: tutte le star che hanno avuto un figlio da inizio anno ad oggi appeared first on News Mtv Italia.

SIMONE COCCIA NON PAGA GLI ALIMENTI AL FIGLIO LORIS?/ “Non ho avuto un papà - sarò migliore con lui” : SIMONE COCCIA, verrà eliminato dalla Casa del Grande Fratello 2018? L'ex spogliarellista ha ricevuto il sostegno della fidanzata Stefania Pezzopane, ecco le sue ultime parole.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 23:49:00 GMT)

L'appello di un papà : «Fateci sapere chi ha avuto gli organi donati dai nostri figli» : Con un appello lanciato su Facebook è riuscito a incontrare il giovane che ha ricevuto il rene sinistro del figlio, stroncato da un malore a soli 15 anni mentre sciava sulle piste dell'Aprica. E ora ...

LA STRAGE E L’INCESTO/ Padre uccide la figlia-moglie e il bambino avuto dai due - poi si suicida : Una storia di incesto fra Padre e figlia, da cuiè nato anche un bambino, termina in una STRAGE con tutti i protagonisti uccisi dal folle uomo che poi si è tolto la vita(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 12:51:00 GMT)

Terence Hill : "Mi manca non aver avuto una figlia" : 'Da giovane volevo solo maschi, per giocare a calcio e tutte quelle cose lì, oggi so che avrei desiderato tanto anche una figlia femmina', inizia così lo sfogo di Terence Hill al settimanale Oggi . '...

Autobomba a Limbadi - la madre della vittima : "Mai avuto paura. Vivrò e combatterò per mio figlio" : Matteo Vinci ucciso ieri in un attentato, la donna: "Siamo sicuri che siano stati i Mancuso. Ma di loro non ho mai avuto paura e non ne avrò mai"

Rudy Zerbi : “Ho avuto quattro figli da tre donne diverse come i miei genitori” : Impegnativa la vita di un papà che ha avuto quattro figli da tre donne diversa: lo ha raccontato Rudy Zerbi a Maurizio Costanzo durante l’ultima puntata dello show di Canale 5 che ha dedicato qualche minuto alla...

Isola dei Famosi - la mamma di Francesca Cipriani : "Mia figlia ha avuto un danno psichico" : La mamma di Francesca Cipriani, Rita De Michele, intervistata dal settimanale Nuovo Tv, ha parlato di un difficile momento che la figlia ha dovuto subire dopo essersi sottoposta, circa otto anni fa, a un intervento chirurgico ai glutei. Ha preso i suoi risparmi e si è messa in mano a un chirurgo che l’ha rovinata: ha cercato di metterle le protesi sotto il muscolo ma non c’è riuscito e gliel’ha lacerato. Allora, ha deciso di inserirle ...

Isola dei Famosi - la mamma di Francesca Cipriani : "Mia figlia ha avuto un danno psichicio" : La mamma di Francesca Cipriani, Rita De Michele, intervistata dal settimanale Nuovo Tv, ha parlato di un difficile momento che la figlia ha dovuto subire dopo essersi sottoposta, circa otto anni fa, a un intervento chirurgico ai glutei. Ha preso i suoi risparmi e si è messa in mano a un chirurgo che l’ha rovinata: ha cercato di metterle le protesi sotto il muscolo ma non c’è riuscito e gliel’ha lacerato. Allora, ha deciso di inserirle ...