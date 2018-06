“Guardate” Ferragni | una foto in costume e non sfugge quel “dettaglio” sul corpo

caffeinamagazine

: Tipa in spiaggia piena di cellulite e smagliature che si permette di dire: “guardate la Ferragni come è già floscia… - BonazziFederico : Tipa in spiaggia piena di cellulite e smagliature che si permette di dire: “guardate la Ferragni come è già floscia… -

(Di venerdì 1 giugno 2018) Chiara, bellissima e ricchissima neomamma, è tornata al lavoro e ha fatto presente ai suoi fan quanto sia difficile conciliare lavoro e famiglia. Diciamo che in rete questa affermazione, detta da lei, non è stata presa n granché: beh, laavrà di certo uno schieramento di aiutanti e lei può permettersi qualunque cosa. Quindi la sua affermazione non è stata molto gradita dai vari lavoratori senza contratto che se va bene portano a casa 1500 euro al mese. Ma non è di questo che vogliamo parlare. No, non ci interessa fare polemica. Anche perché, oltre che a lavorare, Chiaraè intenta a organizzare il suo matrimonio con Fedez che in tutta probabilità si terrà il primo settembre a Noto. Come riporta Vanity Fair, laha visitato Noto lo scorso anno e ha postato su Instagram ladi lei seduta sulle scale della cattedrale. Si sposerà là? Non si sa. ...