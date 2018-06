GTA | San Andreas | Midnight Club LA e Table Tennis in arrivo su Xbox One

eurogamer

: Ecco i titoli #Xbox360 in arrivo su #XboxOne - Eurogamer_it : Ecco i titoli #Xbox360 in arrivo su #XboxOne - TuttoTechNet : GTA San Andreas e altri classici Rockstar stanno per atterrare su Xbox One - capon3xtremo : GTA San Andreas Riconoscimenti CREDITS -

(Di venerdì 1 giugno 2018) Microsoft continua a portare avanti il suo apprezzatissimo servizio di retrompatibilità, che permette agli utentiOne di continuare a divertirsi con i loro vecchi titolied360. Oggi Rockstar ha fatto sapere tramite un post su Twitter che 3 nuovi titoli (Rockstar ovviamente) verranno aggiunti al catalogo. Stiamo parlando di GTA: San(saranno giocabili sia la versione360 sia quella),LA e. Decisamente una buona notizia, sappiamo tutti che Sanè il GTA che ha riscosso più successo di tutti ed in generale è il più amato dal pubblico. Piccola parentesi per GTA San, come abbiamo detto sopra sarà retrocompatibile suOne sia nella sua versione360 che per quella della prima. Purtroppo nel secondo caso i salvataggi non saranno compatibili ma non disperatevi, riceverete direttamente la versione potenziata ...