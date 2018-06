Gruppo FCA - In Borsa il titolo a +1 | 8%

Gruppo FCA - In Borsa titolo a +1 - 5% : Nel giorno della presentazione del nuovo piano industriale il titolo FCA è volatile sul Ftse Mib, il listino principale della Borsa di Milano. Dopo una prima parte di seduta in grande spolvero sulle azioni ha prevalso un trend al ribasso, ma nella tarda mattinata il titolo ha ripreso quota arrivando a +1,5%.Bene il debito zero. Ieri le azioni avevano chiuso la seduta in rialzo del 4% mentre oggi l'avvio degli scambi ha garantito un guadagno di ...

Gruppo FCA - A giugno debito azzerato. E Marchionne mette la cravatta : Sergio Marchionne apre il Capital Market Day del Gruppo FCA citando Oscar Wilde: Una cravatta bene annodata è il primo passo serio nella vita. Poi, apre la zip del maglione nero, mostra una cravatta blu su camicia a scacchi e annuncia: Come potete vedere dalla mia cravatta bene annodata, prevedo che a fine giugno avremo una posizione finanziaria positiva e avremo eliminato quel debito industriale che per tanti anni ha oppresso sia Fiat sia ...

Gruppo FCA - Si amplia la collaborazione con Waymo per la guida autonoma : A poche ore dalla conferenza stampa in cui saranno presentati i piani strategici, il Gruppo FCA ha rilasciato un comunicato stampa in cui conferma e rafforza la collaborazione con Waymo, aprendo al futuro arrivo della guida autonoma anche sui prodotti di serie. probabile che ulteriori dettagli circa l'accordo siano presentati durante l'incontro con la stampa previsto per domani a Balocco, dove l'ultimo e attesissimo intervento di Sergio ...

Gruppo FCA - In Borsa sale l'attesa per il piano industriale : Il Gruppo FCA chiude la seduta di Borsa in grande spolvero con un guadagno del 4% (a 19,01 euro) a due giorni dalla presentazione del piano industriale. Le azioni sono così tornate su quel percorso al rialzo imboccato prima di subire, come tutta Piazza Affari, il contraccolpo della crisi politica. Quattroruote ha raccolto una serie di report e commenti per capire cosa il mercato finanziario si attende dall'evento organizzato per venerdì prossimo ...

Gruppo FCA - In Italia produrrà solo vetture premium : Con l'avvicinarsi del primo giugno e della presentazione del piano industriale del Gruppo FCA, spuntano le prime indiscrezioni di stampa su quali modelli saranno destinati alle fabbriche nel nostro Paese. Secondo l'agenzia Bloomberg, l'Italia è destinata a una svolta storica perché non saranno prodotte più vetture di fascia bassa, ma solo modelli premium e in particolare per i marchi Alfa Romeo, Maserati e Jeep. Notizie che sono inedite soltanto ...

Gruppo FCA : Fiat 500 Missing si aggiudica il primo premio per il Viral Web e Mobile : Fiat 500 Missing parts: si aggiudica il primo premio, nella categoria “Viral Web e Mobile” per celebrare le donne e la loro inventiva nel campo della mobilità Si è svolta ieri sera, presso il Nuovo Auditorium IULM di Milano, la premiazione del concorso Interactive Key Award, uno dei premi più ambiti nel panorama pubblicitario nazionale, organizzato da Media Key – produttrice delle maggiori riviste del settore e punto di ...

Chrysler Pacifica - ora si può comprare anche in Italia la prima ibrida del Gruppo FCA : ... personalizzabile con tutte le informazioni di supporto alla guida, , navigatore satellitare, sistema infotelematico streaming wireless, sistema audio a 13 altoparlanti, volante e sedili riscaldati ...

Gruppo FCA : 'Chiaro e Tondo' è il nuovo progetto per le imprese : Un nuovo progetto per le imprese e i liberi professionisti che assicura, nei mesi di maggio e giugno, un bonus per l'acquisto di un'auto del Gruppo FCA Dopo il successo del 'Bonus Impresa', il Gruppo ...

Gruppo FCA - Roberto Fedeli è il nuovo responsabile dell'innovazione globale : Il Gruppo FCA ha comunicato una riorganizzazione del dipartimento Product Development a livello mondiale. Con effetto immediato all'ingegner Roberto Fedeli sono state assegnate le responsabilità del settore Global Innovation a cui risponderanno realtà come il Centro Ricerche Fiat e tutti i dipartimenti regionali per l'innovazione.Riorganizzazione interna. Fedeli lascerà così il ruolo di cto dell'Alfa Romeo e della Maserati, assunto nel 2016 dopo ...

Gruppo Fca-sindacati - Oltre mille lavoratori da Mirafiori a Grugliasco : Il Gruppo Fca e i sindacati hanno raggiunto un accordo che prevede il trasferimento di 1.053 lavoratori dallo stabilimento di Mirafiori a quello Maserati di Grugliasco, tra maggio e luglio, quando è prevista la fine degli ammortizzatori sociali e cesserà la produzione dell'Alfa Romeo MiTo. L'intesa - che sarà votata dalle Rsa - è stata firmata dall'azienda con Fim, Uilm, Fismic, Ugl e Associazione Quadri e, in un incontro separato che si è ...

Gruppo FCA - Ricavi in lieve calo nel primo trimestre - ma volano gli utili : Il Gruppo FCA chiude il primo trimestre con Ricavi in leggera flessione, ma gli utili raggiungono livelli record soprattutto a livello operativo grazie al forte contributo del marchio Jeep. L'utile netto balza di più del 50% per effetto di minori oneri finanziari sul debito e dell'impatto positivo della riforma fiscale varata degli Stati Uniti. L'indebitamento industriale netto scende a poco più di 1 miliardo in scia anche ai minori ...

Gruppo FCA - Marchionne anticipa il ritorno al dividendo : Gli azionisti del Gruppo FCA potrebbero finalmente ricevere soddisfazioni più corpose dal loro investimento. L'amministratore delegato Sergio Marchionne ha infatti anticipato la possibilità di un distribuire dividendi per la prima volta da quando la società è stata costituita cinque anni fa dalla fusione tra la Fiat e la Chrysler, ma solo se sarà raggiunto l'obiettivo prioritario dell'azzeramento del debito. Per i soci dellex Fiat si tratterebbe ...