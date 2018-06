Gruppi di mutuo aiuto | alleati nel combattere ansia e attacchi di panico

ilgiornale

(Di venerdì 1 giugno 2018) Da una recente ricerca condotta dall"Organizzazione Mondiale della Sanità, In Italia i disturbi didisono un fenomeno in crescente aumento. 800 milioni di giovani ne soffrono e cercano di convivere con questa patologia. Il 30% di loro non ne parla con nessuno perché teme di essere giudicato in quanto manca spesso nel nostro Paese la giusta informazione e l"efficiente formazione in materia.L"si manifesta attraverso tachicardia, nausea, tremori, sudorazione eccessiva. E" un processo degenerativo che può sfociare in veri e propridi. E" un meccanismo di sopravvivenza che il corpo attiva dentro di sé per auto-proteggersi dalle sofferenze. Si attiva nei periodi stressanti o di fronte ai cambiamenti che generano incertezza, paura e frustrazione. E" generata dalla difficoltà a relazionarsi spesso mediata dall"utilizzo smodato dei social networks, ...