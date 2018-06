Grande Fratello | Filippo Contri e l' elogio del fascismo e Benito Mussolini | un terremoto

“Io a letto con Floriana?”. E quello che succede dopo finisce in polemica. Ancora senza limiti questo Grande Fratello : e la romana ormai famosa svela tutto : Un ciclone in piena regola. Sono bastati pochi minuti nella casa del Grande Fratello a Floriana Secondi, la ribella romana che trionfò in una delle prime edizioni, per seminare il panico della casa più spiata d’Italia. dopo essersela presa con Simone Coccia Colaiuta, uno degli inquilini più amati, ecco che nel mirino di Floriana finisce Matteo Gentili, uno dei tre “boni” scelti da Barbara D’Urso.In collegamento a “Mattino Cinque”, la Secondi ...

Grande Fratello - effusioni tra donne. Veronica bacia Lucia : «Tu sei casa» : L'amicizia all'interno del Grande Fratello tra Veronica e Lucia è sempre più forte. Da quando poi è uscito Filippo, le due trascorrono molto tempo insieme, parlando delle...

Filippo Contri - discorso sul Fascismo e Mussolini/ Il Grande Fratello cambia regia ma è tardi : Filippo Contri, prima di essere eliminato dal Grande Fratello 2018, parla del Fascismo e di Mussolini: gli autori cambiano regia, ma ormai è troppo tardi.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 08:44:00 GMT)

Grande Fratello 2018/ Alberto fa il punto sugli ex inquilini : "Ho capito che c'è del buono in tutti" : GRANDE FRATELLO 2018, Mimma Foti torna a parlare della figlia Veronica Satti e di Bobby Solo. Alberto ricorda gli inquilini incontrati nella Casa segnalando loro pregi e difetti.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 08:11:00 GMT)

Grande Fratello 15 : finale anticipata : Il reality show del Grande Fratello 15 sta andando in onda in questo periodo e tante sono state le sorprese che i concorrenti hanno riservato ai loro telespettatori. Il programma condotto dalla conduttrice Barbara D'Urso è finito più volte al centro di alcune critiche per dei comportamenti inadeguati dei coinquilini che stanno popolando la casa più spiata di tutta Italia. Il primo episodio che ha scandalizzato i telespettatori è stato il duro ...

Christian Di Maggio fa a pezzi il Grande Fratello di Barbara D'Urso : Christian Di Maggio ha sferrato un duro attacco alla presentatrice tv partenopea Barbara D'Urso perché a suo dire è una "finta perbenista". Il titolare della Alchimy Group International ha fatto a pezzi il Grande Fratello 15, che è ormai giunto alle ultimissime battute finali, durante un'intervista rilasciata a iGossip.it poiché ha puntato tutto sul "trash squallido e spudorato". In fin dei conti questa edizione del reality show di Canale 5 è ...

Grande Fratello 15 : Filippo Contri e il tatuaggio per Lucia Orlando (foto) : Filippo Contri, uscito, da qualche giorno, dalla casa del Grande Fratello, sembra essere piuttosto convinto dei sentimenti per la fidanzata Lucia. L'ex gieffino ha realizzato una vera e propria prova d'amore, tatuandosi il nome della compagna sul piede. Un gesto che, per molti, è risultato prematuro visto un mese di conoscenza durante la sua permanenza nel loft di Cinecittà.prosegui la letturaGrande Fratello 15: Filippo Contri e il ...

STEFANIA PEZZOPANE CONTRO IL Grande FRATELLO/ Video - "Troveranno le fidanzate dell'asilo di Simone Coccia..." : STEFANIA PEZZOPANE attacca il GRANDE FRATELLO, Video: l'onorevole al Gay Village sottolinea come presto troveranno anche le fidanzatine dell'asilo dell'uomo pur di fare polemica.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 00:28:00 GMT)

Grande Fratello 2018/ Alberto Mezzetti soffre per amore : "Da 4 anni soffro la lontananza.." : Grande Fratello 2018, tatuaggio d'amore di Filippo Contri per Lucia Orlando che, in casa, continua a pensare a lui parlando dei suoi sentimenti con Veronica Satti.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 22:43:00 GMT)

Grande Fratello - Alessia respinge Matteo : «Mi innervosisco». E lui reagisce così : Avances, giudicate un po' troppo spinte, hanno fatto discutere Alessia Prete e Matteo Gentili questa mattina dentro la casa del Grande Fratello . Questa mattina il bel calciatore ha iniziato a baciare ...

“Lo vorrei tanto - ma…”. Matteo in lacrime al Grande Fratello davanti ad Alessia : Momenti emozionanti che hanno rotto una lunga serie di tensioni, ormai una triste costante all’interno di questo Grande Fratello 2018 che si avvia verso la sua conclusione accompagnato dall’immancabile carico di polemiche che si trascina fin dalle prime settimane. Nella casa stavolta le urla e gli attacchi verbali hanno lasciato il posto alla commozione, in un siparietto che ha molto colpito gli spettatori: protagonisti ...

Grande Fratello - Filippo Contri tatuaggio per Lucia... ma quale? : Dopo l'uscita martedì sera dalla casa del Grande Fratello, Filippo Contri sta tornando man mano alla normalità ma il suo cuore è a Cinecittà. All'interno del reality di Barbara D'Urso Filippo ha ...

Grande Fratello 2018 : Nina Moric prende le distanze da Luigi Favoloso e chiede scusa sui social : La modella croata fa il "mea culpa" e chiede perdono ai suoi followers che si sono sentiti offesi dalle sue dichiarazioni pubbliche.

