Grande Fratello 15 | Puntata 1 giugno 2018

Grande Fratello 15 : finale anticipata Video : Il reality show del Grande Fratello 15 [Video] sta andando in onda in questo periodo e tante sono state le sorprese che i concorrenti hanno riservato ai loro telespettatori. Il programma condotto dalla conduttrice Barbara D'Urso è finito più volte al centro di alcune critiche per dei comportamenti inadeguati dei coinquilini che stanno popolando la casa più spiata di tutta Italia. Il primo episodio che ha scandalizzato i telespettatori è stato il ...

FILIPPO CONTRI E LUCIA ORLANDO/ Il discorso sul fascismo di lui : “grazie a Mussolini…” (Grande Fratello) : FILIPPO CONTRI e LUCIA ORLANDO: lui spiega a Mattino 5 perchè la storia ha scatenato molti dubbi mentre prima di lasciare la Casa ha elogiato il fascismo e Mussolini.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 16:21:00 GMT)

Grande Fratello 15 | Diretta 1 giugno 2018 : Grande Fratello 15, il reality condotto da Barbara D'Urso con Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, si può seguire, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 16:10, su Canale 5, con la striscia quotidiana dei fatti più rilevanti del giorno.prosegui la letturaGrande Fratello 15 | Diretta 1 giugno 2018 pubblicato su Gossipblog.it 01 giugno 2018 16:10.

Rocco Casalino - dal Grande Fratello a Palazzo Chigi : sarà il portavoce del premier Giuseppe Conte : Il degrado dei tempi che corrono? Presto detto: Rocco Casalino sarà il portavoce della presidenza del Consiglio, ovvero il portavoce del premier Giuseppe Conte . Dal Grande Fratello , al M5s e dunque ...

Grande Fratello 2018/ Simone Coccia - frecciatina agli ex concorrenti : "chi mi contestava è uscito" : Grande Fratello 2018, Mimma Foti torna a parlare della figlia Veronica Satti e di Bobby Solo. Alberto ricorda gli inquilini incontrati nella Casa segnalando loro pregi e difetti.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 15:09:00 GMT)

Grande Fratello : Simone Coccia deride Danilo Aquino e Filippo Contri? : Simone Coccia contesta Danilo e Filippo al Grande Fratello 15 Il conto alla rovescia è iniziato. Fra tre giorni, precisamente il 4 giugno, il Grande Fratello chiuderà il sipario sulla quindicesima edizione nip, decretandone il vincitore. Tra i favoriti per la vittoria finale spicca sicuramente Simone Coccia. Il fidanzato di Stefania Pezzopane è stato al centro di numerose polemiche all’interno del reality. Contestato per aver rifiutato ...

Grande Fratello Vip - Aida Nizar e Francesco Monte nel cast? L'indiscrezione... : Non è ancora terminato il Grande Fratello 15 , che già si pensa al cast della nuova edizione del Gf Vip , che sarà sempre condotto da Ilary Blasi e ripartirà a settembre. Aida Nizar urla in treno: i ...

Grande Fratello 2018 : Filippo Contri sotto accusa per le dichiarazioni sul fascismo e Mussolini : Nuovo scandalo nella casa di Cinecittà, in rete spunta un video in cui l'ex gieffino elogia il regime fascista.

Grande Fratello - Matteo Gentili choc : «Quanto è brutta - non la scop*** mai...». A rischio eliminazione? : di Emiliana Costa Ancora insulti al Grande Fratello ? Matteo Gentili , uno dei 5 finalisti del reality di Canale 5, sarebbe finito nell'occhio del ciclone perché avrebbe insultato pesantemente un'...

Grande Fratello - Alessia Prete e Matteo Gentili - vero amore? Lucia : 'Lei è innamorata. Di lui non mi fido. Ecco perché' : Grande fratello 15 , è partito il conto alla rovescia per la finale di lunedì 4 giugno. Nella Casa sono in 5 e i concorrenti rimasti a contendersi la palma del vincitore iniziano a studiarsi a vicenda.

Christian Di Maggio fa a pezzi il Grande Fratello di Barbara D'Urso Video : Christian Di Maggio ha sferrato un duro attacco alla presentatrice tv partenopea Barbara D'Urso perché a suo dire è una finta perbenista. Il titolare della Alchimy Group International ha fatto a pezzi il Grande Fratello 15, che è ormai giunto alle ultimissime battute finali, durante un'intervista rilasciata a iGossip.it poiché ha puntato tutto sul trash squallido e spudorato. In fin dei conti questa edizione del reality show di Canale 5 è finita ...

Grande Fratello 15 | Puntata 1 giugno 2018 | Anticipazioni e diretta : Grande Fratello 15, il reality condotto da Barbara D'Urso con Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, si può seguire, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 16:10, su Canale 5, con la striscia quotidiana dei fatti più rilevanti del giorno.prosegui la letturaGrande Fratello 15 | Puntata 1 giugno 2018 | Anticipazioni e diretta pubblicato su Gossipblog.it 01 giugno 2018 10:38.

Grande Fratello 15 - Floriana Secondi : "Offesa da Matteo Gentili" (ma viene smentita) : UPDATE: 1° Giugno 2018: Nella puntata di Mattino cinque, Floriana Secondi viene smentita in diretta da Federica Panicucci che, oggi, riprendendo l'argomento, ha spiegato che gli autori del programma e del Grande Fratello sono andati a recuperare la frase incriminata e segnalata a Floriana sui suoi social, senza però riscontrare verità. La Secondi, sentendo la smentita si è scusata per quanto affermato ieri: "Matteo allora è veramente un bravo ...

Filippo - fuori dal Grande Fratello - dedica un tatuaggio a Lucia. Ma c’è qualcosa che non torna ai fan : il dettaglio : Filippo Contri non è più un concorrente del Grande Fratello 15. Il romano, che nella Casa si è distinto per la storia d’amore con Lucia Orlando e per un paio di gaffe stratosferiche che gli hanno valso due denunce (una da Asia Argento e una dall’Aidaa), è stato eliminato nel corso della penultima puntata. È uscito poco dopo Danilo Aquino, perdendo al televoto che avrebbe decretato un altro finalista contro Alberto Mezzetti e ...