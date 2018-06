Gran Premio Mugello | dove vedere la gara in Tv e in streaming

71° Gran Premio della Repubblica Sisal Matchpoint - : ... che include alcuni scatti presi dall'archivio della Cineteca di Bologna, altre del Collezionista ravennate Alberto Forti oltre a quelle di proprietà dell'Arcoveggio, nonchè una serie di spettacoli ...

Motogp - GP Mugello : la diretta delle prove libere dal Gran Premio d'Italia : 1 Jun 09:11 1 A. CANET 1:59.622 2 P. OETTL +0.465 3 J. MARTIN +0.838 4 T. SUZUKI +1.005 5 N. ANTONELLI +1.013 6 A. MIGNO +1.150 7 A. NORRODIN +1.327 8 F. DI GIANNANTONIO +1.334 ...

F1 : orari tv Sky e TV8 del Gran Premio del Canada 2018 a Montreal Video : Il mondiale 2018 [Video] di F1 procede con la lotta tra Ferrari e Mercedes per i campionati piloti e costruttori. Domenica, in occasione del Gran Premio di Monaco, a Montecarlo, si è verificato il ''terzo incomodo'', ovvero Ricciardo sulla Red Bull ha ottenuto la vittoria nel Principato. Vettel, grazie al secondo posto, è riuscito a recuperare tre punti in classifica sul rivale Hamilton che è al momento in testa. Il Gran Premio del Canada, però, ...

Napoli - Grande successo del Premio Malafemmena - dedicato a Totò. : Ciccione dj Bros, Carmine Lombardo per la sua agenzia Graziella Spettacoli, Titti Improta, giornalista C21. Barbato e Iodice dell'Udinese Academy, Alfonso Morrone Direttore sportivo e presidente ...

Paola Caruso e Francesco Caserta/ Per amore si è trasferita a Monte Carlo : Gran Premio di F1 con il fidanzato : Paola Caruso e Francesco Caserta, per amore l'ex Bonas di Avanti un altro si è trasferita a Monte Carlo: Gran Premio di F1 con il fidanzato per aprire le danze.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 16:26:00 GMT)

Rolex Gran Premio Roma : Lorenzo De Luca - il video del trionfo : Lorenzo De Luca in sella a Halifax van Het Kluizebos ha vinto il Rolex Gran Premio Roma all’86° Csio di Roma Piazza di Siena. L’aviere scelto ha chiuso con due percorsi netti davanti all’Irlandese Bertram Allen su Hector Van D’Abdjhoeve, anche lui con due netti ma penalizzato dal tempo. 45”37 per l’azzurro, 45”97 per l’irlandese. De Luca riporta in Italia il prestigioso Gran Premio Roma che non vincevamo dal 1994. Terzo posto per ...

Charlene Wittstock scatenata al Gran Premio tra spacco - champagne e risate : è lei la vera vincitrice : Ride con i piloti , per la cronaca ha vinto la Red Bull di Daniel Ricciardo , . E quando le viene proposta la magnum di champagne non si tira indietro, sorprendendo tutti i presenti. Jacques e ...

Piazza di Siena - gioia Italia : De Luca vince il Gran Premio Roma : Dopo la Coppa delle Nazioni, altra vittoria storica per gli azzurri nel Rolex GP Roma: non accadeva da 24 anni

Ricciardo vince il Gran Premio di Monaco davanti a Vettel e Hamilton : Missione compiuta. Daniel Ricciardo principe di Monaco: l’australiano sbanca Montecarlo come da pronostico, sfruttando la pole come non gli era mai accaduto nelle altre sei vittorie della carriera, tutte ottenute partendo da dietro, ma non è stata una passeggiata. Il Gp più noioso a memoria d’uomo per lui è stato un’impresa mozzafiato, perché dopo ...

F1 - Hamilton sulla scia di Raikkonen : “nessuno ha spinto là davanti - è stato un Gran Premio noioso” : Lewis Hamilton ha analizzato il risultato del Gp di Monaco, sottolineando come si sia trattato di una gara abbastanza noiosa Un terzo posto utile per mantenere un buon margine di vantaggio su Sebastian Vettel nella classifica piloti, mettendo alle spalle la gara più complicata del Mondiale. Lewis Hamilton va via da Montecarlo con la consapevolezza di aver fatto il massimo, ottenendo un podio oltre il quale non sarebbe potuto andare. Photo4 / ...

Formula 1 - come cambia la classifica piloti dopo il Gran Premio di Monaco : Formula 1, la nuova classifica piloti – Si è concluso il gran premio di Monaco che ha regalato emozioni. Successo da parte di Daniel Ricciardo che ha continuano il dominio ma non sono mancati i brividi per la Red Bull, qualche problema alla monoposto per l’australiano che però è stato bravissimo a mantenere la prima posizione. Alle spalle Vettel che è stato penalizzato nel finale dalla virtual safety car e non ha potuto effettuare l’ultimo ...

Equitazione : De Luca vince il Gran Premio di Roma : Roma - É ancora Grande Italia al concorso ippico di Piazza di Siena . Dopo il successo di squadra nella Coppa delle Nazioni , arriva la vittoria di Lorenzo De Luca nel Gran Premio Roma : l'azzurro, in ...