Governo | spread Btp-Bund apre in netto calo | sotto i 230 punti Sprint di Piazza Affari

Accoglienza positiva. Lo spread saluta il nuovo Governo e scende : Lo spread tra Btp e Bund apre in sensibile calo a 231 punti dai 241 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,69%."Grande forza, grande entusiasmo e determinazione, vogliamo lavorare nell'interesse del Paese degli italiani cercheremo di fare il nostro massimo" ha affermato ieri sera il neo presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai microfoni di Agorà, uscendo da una pizzeria. "Il Paese ha bisogno di ...

Piazza Affari in altalena nell'attesa del Governo - spread sopra 250 : Anche Wall Street è debole, sul timore di nuove tensioni internazionali sul fronte del commercio internazionale. Sale intanto l'attesa per le novità sulla formazione del nuovo esecutivo italiano. A Piazza Affari giù le utility, acquisti sulle banche. L'euro, dopo aver tentato di riconquistare 1,17 dollari, ripiega...

Piazza Affari scommette sul Governo - lo spread scende : ... Moscovici, giovedì mattina hanno gettato acqua sul fuoco dopo le parole pesanti di Oettinger sulla crisi politica in Italia. "sarebbe inammissibile speculare e soprattutto interferire', ha affermato ...

Piazza Affari positiva crede nel Governo - spread a quota 240 : Indici positivi anche in Europa, giù Francoforte. Attese novità per la formazione del nuovo esecutivo italiano. Salvini va a Roma. A Piazza Affari giù le utility, acquisti sulle banche. Si rafforza l'euro che torna a 1,17 dollari, poi ripiega. L'inflazione europea balza all'1,9%...

Governo - spread si restringe a 240 punti su ipotesi di soluzione politica. Piazza Affari in positivo : L’ipotesi che si riesca a varare un Governo politico, spostando Paolo Savona a un ministero diverso da quello del Tesoro, raffredda la speculazione contro l’Italia: giovedì Piazza Affari ha aperto nuovamente in rialzo, dopo il recupero del giorno prima, e il differenziale di rendimento tra i Btp decennali italiani e gli omologhi tedeschi si è ristretto intorno ai 230 punti. Nei giorni scorsi aveva sfondato quota 320. In forte ...

Notizie del giorno : nuovo Governo e lo spread : Notizie del giorno: si apre un nuovo spiraglio per la formazione di un governo Lega-M5S, dopo la proposta di Luigi Di Maio di spostare Paolo Savona dall’Economia a un altro ministero. Ieri Piazza Affari ha chiuso in positivo, +2,09%, facendo segnare il miglior risultato in Europa. Notizie del giorno: nuovo spiraglio per la formazione di un governo Lega-M5S News. Si apre un nuovo spiraglio per la formazione di un governo Lega-M5S, dopo la ...

Matteo Salvini stoppa Di Maio : 'Non facciamo un Governo dettato da spread e Merkel' : ... pur non chiudendo completamente la porta al leader dei 5 Stelle, prende decisamente le distanze dalla sua proposta di governo politico con Savona in un ministero diverso dall'Economia e Giuseppe ...

Governo : Spread chiude in calo a 247 punti. Piazza Affari a +2 - 09% : chiude in calo di mezzo punto percentuale lo Spread Btp-bund, a 247 punti base dai 290 della chiusura ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,83%. Lo Spread sulla scadenza a due anni ...

Piazza Affari rimbalza - lo spread cala : ma Governo resta rebus. FTSE MIB +2 - 09% : La stima ADP , National Employment Report, sul mondo del lavoro ha evidenziato, nel mese di maggio, una crescita di 178 mila nuovi impieghi negli USA. Il dato e' risultato inferiore alle attese degli ...

Mattarella prende tempo - Cottarelli non scioglie la riserva : si tratta di nuovo per un Governo politico | Spread in calo : Quirinale e Cinquestelle hanno ricominciato a parlarsi in cerca di uno sblocco della crisi. Il nodo è sempre Salvini che non vuole cambiare il ministro dell'Economia. Castelli (M5s): "Stupisce che Savona non abbia ancora fatto passo indietro"

Ultimi spiragli per un Governo | Lega : solo esecutivo di emergenza | Di Maio : "Sia politico o voto" | Volano gli interessi sui Btp - bene la Borsa - giù lo spread : Mentre lo spread scende la Borsa rimbalza, ma gli interessi sui Btp schizzano al 3%, mai così in alto dal 2014. Salvini dice no ai Cinquestelle che avevano proposto di riaprire il tavolo con la Lega per il governo e dice sì al voto ma non a luglio. Cottarelli: "Attendo, emerse possibilità"