Governo | Salvini | “Non siamo secondi a nessuno Che non si permettano di darci dei

Vittorio Feltri : 'Governo pagliacciata. Mattarella? Stendiamo un velo pietoso. E Salvini...' : Savona sarà ministro ma non dell'Economia, bensì dei rapporti con l'Europa. In pratica il professore bocciato dal presidente della Repubblica e buttato fuori dalla porta, rientra dalla finestra come ...

Nasce il Governo Lega-M5S : Conte premier - Salvini e Di Maio vice. Oggi pomeriggio il giuramento : Alle 16.00 il giuramento del nuovo Esecutivo. Di Maio e Salvini hanno trovato l’intesa politica dopo un lungo confronto: prevede Giuseppe Conte premier, l’economista Giovanni Tria all’Economia, Enzo Moavero-Milanesi agli Esteri, Paolo Savona “recuperato” agli Affari Ue e Giancarlo Giorgetti sottosegretario a Palazzo Chigi. Salvini (ministro dell’Interno) e Di Maio (ministro allo Sviluppo economico e al Lavoro) saranno anche vice premier. FdI ...

Governo M5s-Lega - ultime notizie - Conte è Premier/ Salvini : A casa loro sarà nostra priorità : Governo live, ultime notizie: per Savona si attende Salvini, Di Maio spera, Cottarelli in stand-by. Altra giornata cruciale per quanto riguarda il prossimo esecutivo italiano: tutte le news. Di fronte ai militanti leghisti, Matteo Salvini ha pronunciato il suo primo discorso da "quasi Ministro dell'Interno" (domani ci sarà il giuramento dei Ministri del Governo Conte), dopo settimane travagliatissime. "Sono felice di fare il primo ...

Governo Conte - ecco chi sono veramente i ministri : dai “politici” come Di Maio - Salvini - Bonafede agli “istituzionali” come Moavero. Poi il prof di educazione fisica e il generale : Alla Farnesina un montiano che iniziò con Ciampi, Moavero Milanesi. All’Economia un eurocritico vicino a Brunetta. All’Ambiente il generale dei forestali della Terra dei Fuochi. Fino ai grillini della prima ora che guideranno ministeri “pesanti” come la Giustizia (Bonafede) e le Infrastrutture (Toninelli). E poi i due leader che volevano fare il presidente del Consiglio e saranno invece vice: Luigi Di Maio e Matteo ...

Governo : Salvini - da Juncker parole vergognose e razziste : Milano, 31 mag. (AdnKronos) – “Italiani corrotti e fannulloni? parole vergognose e razziste”. Così Matteo Salvini all’indirizzo del presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker. E assicura: “Col prossimo Governo vedremo di fare rispettare i diritti e la dignità di 60 milioni di italiani che dall’Europa si aspettano collaborazione, non insulti”. L'articolo Governo: Salvini, da Juncker parole ...

Al via il Governo M5S-Lega. Salvini e Di Maio vicepremier. Ecco chi sono i ministri : Con Giuseppe Conte presidente del Consiglio e Giovanni Tria ministro dell’Economia, nasce il governo di Movimento Cinque Stelle e Lega. A quasi tre mesi dalle elezioni e a un passo dal ritorno alle urne. Luigi Di Maio e Matteo Salvini siglano l’accordo al termine di un lungo faccia a faccia alla Camera. A sbloccare l’impasse è soprattutto un cambio...

Un montiano agli Esteri per Salvini e Di Maio : Moavero Milanesi dal Governo tecnico a quello "populista" : Un montiano nel Governo "populista". Più avvezzo ai guanti della diplomazia che ai pugni sbattuti sul tavolo, quella di Enzo Moavero Milanesi è una delle nomine che attirerà più attenzioni sul neonato esecutivo M5S-Lega a guida Giuseppe Conte, dalla gestazione tanto imprevedibile quanto sfibrante. A lui è stata assegnata una delle caselle più importanti per un Governo del "cambiamento" che si propone di ...