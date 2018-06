Governo : Salvini - finalmente si parte : Roma, 1 giu. (AdnKronos) – “Amici, finalmente si parte!!!!! Vi voglio bene”. Lo scrive in un tweet, con foto allegata, il leader della Lega e ministro dell’Interno in pectore, Matteo Salvini. L'articolo Governo: Salvini, finalmente si parte sembra essere il primo su Meteo Web.

Accoglienza dei migranti - Salvini : "Una sforbiciata a quei 5 miliardi" Nuovo Governo - i primi annunci : In attesa del giuramento del Nuovo governo previsto per oggi, qualcuno si porta avanti con il lavoro. Il neoministro dell'Interno Matteo Salvini ha annunciato: "Vorrei dare una bella sforbiciata a quei 5 miliardi di euro, che mi sembrano un po' tantini". Segui su affaritaliani.it

Governo : Rosato - Salvini? più show da sceriffo che capacità su problemi : Roma, 1 giu. (AdnKronos) – “Salvini sarà un ministero dell’Interno più inteso alla spettacolarizzazione del ruolo di sceriffo che a risolvere i veri problemi. Lo dimostra l’annuncio del taglio ai fondi per l’accoglienza. Che risolve? La dice tutta sulla dose di demagogia di questo Governo”. Lo ha detto Ettore Rosato a Radio Radicale. L'articolo Governo: Rosato, Salvini? più show da sceriffo che capacità su ...

Spesa pubblica - il primo taglio del Governo Conte. È Salvini ad annunciarlo : È stato Matteo Salvini, ministro dell’Interno in pectore, in un comizio a Sondrio giovedì sera, a illustrare uno dei primi provvedimenti che sottoporrà alle cure del consiglio dei ministri: “Porte aperte in Italia per la gente per bene e biglietto di sola andata a quelli che vengono in Italia a fare casino e pensano di essere mantenuti a vita. A casa loro sarà una delle nostre priorità”. E spiega il modo: “Vorrei ...

Neo Governo - Di Maio : 'Punirò chi delocalizza'. Salvini : 'Dimezzo i soldi per i migranti' : Una volta invocava le ruspe adesso può fare molto di più, come promette: 'Ho già parlato con il ministro dell'Economia. Gli ho detto che bisogna prestare attenzione ai 5 miliardi di euro che ...

Governo - Conte giura alle 16 al Quirinale. Salvini e Di Maio vice premier : A sbloccare l'impasse è soprattutto un cambio di ruolo di Savona, il professore anti-euro cui Mattarella aveva negato l'Economia: avrà la delega alle Politiche europee. 'È stato raggiunto l'accordo ...

Governo Conte - ecco i ministri e chi sono : da Di Maio e Salvini e ai suoi fedelissimi Bonafede agli “istituzionali” come Moavero. Poi il prof di educazione fisica e il generale : Alla Farnesina un montiano che iniziò con Ciampi, Moavero Milanesi. All’Economia un eurocritico vicino a Brunetta. All’Ambiente il generale dei forestali della Terra dei Fuochi. Fino ai grillini della prima ora che guideranno ministeri “pesanti” come la Giustizia (Bonafede) e le Infrastrutture (Toninelli). E poi i due leader che volevano fare il presidente del Consiglio e saranno invece vice: Luigi Di Maio e Matteo ...

Governo - Conte giura alle 16 al Quirinale. Salvini e Di Maio vice premier : Nasce il Governo di Giuseppe Conte. Dopo 88 giorni di trattative e consultazioni, l'intesa M5S-Lega spiana la strada al nuovo esecutivo. I ministri sono 18, tra loro 5 donne. Matteo Salvini e...

Riforma pensioni Governo Conte/ Elsa Fornero : non perdonerò mai Salvini (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Elsa Fornero: non perdonerò mai Salvini. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 1 giugno. Elsa Fornero è stata ospite di Circo Massimo, la trasmissione di Radio Capital, dove ha avuto modo di chiarire che ancora non è andata in pensione. Resterà infatti in servizio fino al 1° novembre prossimo. Tra l’altro l’ex ministra lascia il lavoro per sopraggiunti limiti di età, non certo ...

Governo - Salvini : “Non siamo secondi a nessuno. Che non si permettano di darci dei parassiti e dei pezzenti” : La sera in cui Giuseppe Conte ha presentato i ministri al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il leader della Lega, Matteo Salvini ha partecipato, a Sondrio, al comizio a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Marco Scaramellini alle elezioni amministrative del prossimo 10 giugno. Rivolto all’Europa ha detto: “Non siamo secondi a nessuno. E nessuno si deve permettere di darci dei lazzaroni, dei parassiti e dei ...

Nasce il Governo Lega-M5S : Salvini e Di Maio vice che pesano più del premier : La mossa di Luigi Di Maio ha riportato improvvisamente le lancette indietro, al governo politico giallo-verde presieduto da Giuseppe Conte. Come se nulla fosse successo, l’anonimo professore si è ripresentato alle telecamere quattro giorni dopo, semplicemente con una cravatta diversa. ...

Vittorio Feltri : 'Governo pagliacciata. Mattarella? Stendiamo un velo pietoso. E Salvini...' : Savona sarà ministro ma non dell'Economia, bensì dei rapporti con l'Europa. In pratica il professore bocciato dal presidente della Repubblica e buttato fuori dalla porta, rientra dalla finestra come ...