Governo : Rosato - superministero Di Maio? bulimia potere : Roma, 1 giu. (AdnKronos) – “Le premesse di questo Governo sono tutte negative” a partire dal superministero che sarà guidato da Luigi Di Maio che “ha dimostrato una bulimia che ha dell’incredibile e questo rischia di danneggiare tante situazioni che richiedono invece attenzione e cura”. Lo ha detto Ettore Rosato a Radio Radicale. L'articolo Governo: Rosato, superministero Di Maio? bulimia potere sembra essere ...

Governo : Rosato - con Tria Berlusconi entra in esecutivo : Roma, 1 giu. (AdnKronos) – “Tria? Un ottimo economista di Forza Italia perché con Brunetta non ha scritto solo articoli, credo sia una scelta non casuale. Fi entra al Governo? Al ministero dell’Economia certamente sì…”. Lo ha detto Ettore Rosato a Radio Radicale. L'articolo Governo: Rosato, con Tria Berlusconi entra in esecutivo sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : Rosato - mai esecutivo così di destra : Roma, 1 giug. (AdnKronos) – “Un Governo sbilanciato a destra, il più a destra che ricordo nella storia della Repubblica, con una grande dose di populismo. Noi saremo alternativi a tutto questo. Saremo un pungolo. Ora comincino a lavorare e vediamo se saranno capaci di trasformare in fatti le loro promesse”. Lo ha detto Ettore Rosato a Radio Radicale. L'articolo Governo: Rosato, mai esecutivo così di destra sembra essere il ...

Governo : Rosato - ammucchiata antieuropea e pericolosa : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – “Un Governo ammucchiata. Populismo, demagogia, antieuropeismo e una pericolosa dose di destra qualunquista. Li misureremo alla prova dei fatti, per verificare se almeno le promesse le manterranno. A noi il dovere di dare cittadinanza a sviluppo, diritti e democrazia @pdnetwork”. Lo scrive Ettore Rosato del Pd su twitter. L'articolo Governo: Rosato, ammucchiata antieuropea e pericolosa sembra essere ...

Governo : Rosato - risarcire risparmiatori? Soldi li abbiamo già messi noi/Rpt : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – Buona notizia quella che #LegaM5S vogliano mettere ulteriori Soldi per i risarcimenti ai truffati delle crisi bancarie. Noi abbiamo lasciato le leggi necessarie, procedure efficaci e **100** milioni di euro (veri, non in interviste)”. Lo scrive su twitter Ettore Rosato del Pd. L'articolo Governo: Rosato, risarcire risparmiatori? Soldi li abbiamo già messi noi/Rpt sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : Rosato - risarcire risparmiatori? Soldi li abbiamo già messi noi : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “Buona notizia quella che #LegaM5S vogliano mettere ulteriori Soldi per i risarcimenti ai truffati delle crisi bancarie. Noi abbiamo lasciato le leggi necessarie, procedure efficaci e 50 milioni di euro (veri, non in interviste)”. Lo scrive su twitter Ettore Rosato del Pd. L'articolo Governo: Rosato, risarcire risparmiatori? Soldi li abbiamo già messi noi sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo - Damilano vs Rosato (Pd) : “Riesce a dormire la notte?”. “Lei dà una lettura molto ignorante del Rosatellum” : Scintille a Dimartedì (La) sul Rosatellum, basato sulla proposta di legge del deputato Pd, Ettore Rosato, ospite in studio. E proprio al parlamentare dem si rivolge il direttore dell’Espresso, Marco Damilano: “Lei rappresenta esattamente la contraddizione, perché il Rosatellum ha unito due cose che insieme non stanno, cioè il proporzionale e il maggioritario. Adesso ci troviamo in questo mix diabolico e micidiale. Rosato, a volte mi ...

Governo : Rosato - Di Battista parta invece di attaccare istituzioni : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – “Capisco la stizza nel vedere Di Maio nella stanza dei bottoni ma Di Battista lasci stare il presidente Mattarella. Aveva detto si sarebbe dedicato a viaggiare nel Sudamerica, mi sembra meglio che lo faccia, così evita di attaccare le nostre istituzioni”. Lo scrive su twitter il vicepresidente della Camera, Ettore Rosato del Pd. L'articolo Governo: Rosato, Di Battista parta invece di attaccare ...

Governo : Rosato - Di Battista parta invece di attaccare istituzioni : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – “Capisco la stizza nel vedere Di Maio nella stanza dei bottoni ma Di Battista lasci stare il presidente Mattarella. Aveva detto si sarebbe dedicato a viaggiare nel Sudamerica, mi sembra meglio che lo faccia, così evita di attaccare le nostre istituzioni”. Lo scrive su twitter il vicepresidente della Camera, Ettore Rosato del Pd. L'articolo Governo: Rosato, Di Battista parta invece di attaccare ...

Rosato : “Proporzionale? Ci sarebbe Governo M5S-Lega - bello!”. Gomez : “Sta confessando di fare le leggi elettorali contro qualcuno?” : Faccia a faccia tra Peter Gomez ed Ettore Rosato, esponente del Pd e ideatore dell’attuale legge elettorale, a Piazza Pulita su La7. Si parla di voto anticipato e di legge elettorale: Rosato, che ha dato il nome all’attuale legge elettorale ha invitato ad una riflessione: “Se qualcuno ha un accordo per una legge migliore si faccia avanti. Bersani voleva il proporzionale puro, pensate che situazione avremmo oggi”. Di ...