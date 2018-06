Governo | Renzi | noi #altracosa ma in bocca al lupo sincero**

**Governo : Renzi - voto occasione rivincita Pd e salvataggio Paese** : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Iniziamo 3,4 mesi difficili ma belli e impegnativi. Questa non è solo l’occasione di rivincita per il Pd ma anche di un salvataggio del Paese”, un salvataggio che “non può essere fatto non solo dal Pd. Dobbiamo allargarci, non restare chiusi. Al lavoro tutti insieme, convinti. Perchè questa Italia forte possa uscire vincitrice dalle prossime elezioni”. Lo ha detto Matteo Renzi in ...

**Governo : Renzi - voto occasione rivincita Pd e salvataggio Paese** : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Iniziamo 3,4 mesi difficili ma belli e impegnativi. Questa non è solo l’occasione di rivincita per il Pd ma anche di un salvataggio del Paese”, un salvataggio che “non può essere fatto non solo dal Pd. Dobbiamo allargarci, non restare chiusi. Al lavoro tutti insieme, convinti. Perchè questa Italia forte possa uscire vincitrice dalle prossime elezioni”. Lo ha detto Matteo Renzi in ...

**Governo : Renzi - voto occasione rivincita Pd e salvataggio Paese** : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Iniziamo 3,4 mesi difficili ma belli e impegnativi. Questa non è solo l’occasione di rivincita per il Pd ma anche di un salvataggio del Paese”, un salvataggio che “non può essere fatto non solo dal Pd. Dobbiamo allargarci, non restare chiusi. Al lavoro tutti insieme, convinti. Perchè questa Italia forte possa uscire vincitrice dalle prossime elezioni”. Lo ha detto Matteo Renzi in ...

**Governo : Renzi - abbiamo dovere reagire - anche andando in piazza** : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Per Matteo Salvini e Luigi Di Maio “la vita è solo una diretta Facebook e un ‘mi piace’. Sono la negazione di ciò che serve all’Italia. Stanno giocando sulla pelle degli italiani. Noi abbiamo il dovere di reagire, anche di scendere in piazza se necessario e preparsi a campagna che sarò tutto su questo: Europa sì- Europa no”. Lo ha detto Matteo Renzi in diretta Fb. L'articolo ...

**Governo : Renzi - apprezzamento per scelta Mattarella** : Roma, 7 mag. (AdnKronos) – “apprezzamento” per la scelta del presidente Sergio Mattarella. Questo il commento di Matteo Renzi, a quanto si apprende, dopo l’intervento del capo dello Stato al termine delle consultazioni. L’ex-segretario Pd, si fa sapere, ha commentato “molto positivamente il discorso” del presidente della Repubblica. L'articolo **Governo: Renzi, apprezzamento per scelta Mattarella** ...