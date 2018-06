Governo | quando Fontana diceva | “Matrimonio solo tra mamma e papà | le altre schifezze non

Governo : Di Battista - Di Maio ci ha creduto anche quando non ci credeva nessuno : Roma, 1 giu. (AdnKronos) – “Voglio ringraziare Luigi Di Maio, ci ha sempre creduto quando non ci credeva praticamente nessuno”. Lo scrive su Facebook Alessandro Di Battista, tra i volti più noti del M5S. L'articolo Governo: Di Battista, Di Maio ci ha creduto anche quando non ci credeva nessuno sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : Varoufakis al 'Corriere della Sera' - quando ero ministro Macron diceva le stesse cose di Savona : E mi dispiace - continua l'ex ministro - che l'unica preoccupazione di Mattarella fosse bloccare "un ministro dell'Economia che aveva espresso ragionevoli preoccupazioni sull'architettura dell'euro". ...

Quando Salvini diceva : "Se andiamo al Governo usciamo dall'euro" : Oltre all' affaire Paolo Savona , che il leader del Carroccio voleva come ministro , euroscettico, dell'Economia del governo Conte, ecco un video datato luglio 2016 in cui Salvini diceva chiaro e ...

Governo Cottarelli - ecco cosa succede adesso : la fiducia - quando si vota - i ministri e il bilancio : La risposta alle domande sulla scelta del presidente Sergio Mattarella di nominare un tecnico alla guida del nuovo esecutivo. Dagli obiettivi a breve termine, alla data delle prossime elezioni

Quando Cottarelli diceva : "Meglio il voto di un Governo tecnico" : O ha cambiato idea? ' Credo che il presidente del Consiglio debba essere un politico - diceva l'ex commissario - In questo momento ci vuole la politica, non un tecnico. E se la politica non si mette ...

Governo Cottarelli - ecco cosa succede adesso : la fiducia - quando si vota - i ministri e il bilancio : ... dopo che quest'ultimo ha rifiutato di nominare Paolo Savona, noto per le sue posizioni critiche nei confronti dell'euro, come nuovo ministro dell'Economia. Il capo dello Stato ha quindi incaricato ...

Governo - tutti i no dei Presidenti : da Cossiga a Mattarella - quando il Capo dello Stato respinge un ministro : Quello di Sergio Mattarella non è Stato il primo caso in cui un Presidente della Repubblica ha posto il veto sulla nomina di un ministro presentato dal Presidente del Consiglio. Da Francesco Cossiga Cossiga a Giorgio Napolitano, passando per Oscar Luigi Scalfaro e Carlo Azeglio Ciampi. Ecco tutti i no dei Presidenti.

Governo - quando Savona nel 2015 elaborò il piano per uscire dall'euro : Nel documento si parla di «linea alternativa di politica economica» per favorire l'uscita dall'euro non è una estrema necessità, ma un'occasione da cogliere per gestire la «nuova era dell'economia ...

Governo - quando Savona diceva : "Io europeista - ma senza riforme di istituzioni l'euro sarà un cappio per l'Italia" : "Il mio europeismo è forte, ma senza riforme della politica monetaria e delle istituzioni, la moneta unica sarà un cappio al collo intorno al quale non avremo più la mano per controllare lo scivolamento del nodo". Sono le parole di Paolo Savona, economista e già ministro dell'Industria nel Governo Ciampi, durante il programma "Sfida europea" andato in onda quattro anni fa sul canale della Treccani. Già nel 2014

Governo : Di Maio - incontro con Conte? quando vorrà : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – "Appena finisce il percorso istituzionale, se Giuseppe Conte vorrà, ci vedremo". Lo ha detto Luigi Di Maio ai cronisti a Montecitorio.

**Governo : Di Maio - quando pronto? Il prima possibile** : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – quando sarà formato il governo? "Il prima possibile, dobbiamo aspettare le interlocuzioni tra il premier incaricato Conte e il presidente della Repubblica". Lo ha detto Luigi Di Maio ai cronisti a Montecitorio.

Russia - Peskov svela quando sarà formato il nuovo Governo - : ... industria agroalimentare, , Dmitry Kozak , industria ed energia, , Vitaly Mutko , edilizia, , Yuri Borisov , industria della difesa, , Olga Golodets , cultura e sport, , Maxim Akimov , economia ...