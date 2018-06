Governo : primo Cdm - Conte apre ringraziando Mattarella : Roma, 1 giu. (AdnKronos) – “Il Presidente Conte ha aperto il Consiglio dei ministri con un sentito ringraziamento al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”. Si legge nella nota del primo Cdm del Governo guidato da Giuseppe Conte. “Il Presidente -si spiega- ha quindi rivolto gli auguri di buon lavoro ai Ministri e ha formulato la proposta di nomina a Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ...

Governo : Stefani - primo punto autonomia : ANSA, - ROMA, 1 GIU - "Il primo punto che intendo realizzare è l'autonomia soprattutto del Veneto e della Lombardia". Lo ha detto il neoministro agli Affari regionali, Erika Stefani, uscendo dal ...

Governo - il primo “faccia a faccia” Savona-Mattarella. Il Capo dello Stato dopo il giuramento : “Auguri” : Paolo Savona giura al Colle nelle mani del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. L’economista euroscettico, spoStato dall’Economia agli Affari europei dopo un lungo braccio di ferro tra M5S-Lega e Quirinale, legge la formula di rito che ufficializza il suo ingresso nel Governo giallo-verde. dopo averla pronunciata, Savona stringe la mano a Mattarella che gli fa gli auguri di buon lavoro. L'articolo Governo, il primo “faccia a ...

Spesa pubblica - il primo taglio del Governo Conte. È Salvini ad annunciarlo : È stato Matteo Salvini, ministro dell’Interno in pectore, in un comizio a Sondrio giovedì sera, a illustrare uno dei primi provvedimenti che sottoporrà alle cure del consiglio dei ministri: “Porte aperte in Italia per la gente per bene e biglietto di sola andata a quelli che vengono in Italia a fare casino e pensano di essere mantenuti a vita. A casa loro sarà una delle nostre priorità”. E spiega il modo: “Vorrei ...

Spending review ferma : primo scoglio per il nuovo Governo : Nonostante lo spazio dedicato in campagna elettorale da molti partiti al delicato capitolo dei tagli alla spesa, la scadenza del 31 maggio non è stata rispettata. Peccato che il probabile decreto estivo cui dovrebbe ricorrere il nuovo esecutivo, con misure su centri per l’impiego, pensioni, taglia-leggi e, forse, immigrazione e fisco, non potrà prescindere da una nuova fase di Spending review...

Governo : Pd Veneto alla manifestazione di Milano per primo giugno : Padova, 30 mag. (AdnKronos) - Il Partito Democratico del Veneto aderisce alla manifestazione di venerdì 1 giugno a Milano per la democrazia, per la Costituzione e per il futuro degli italiani. Saranno centinaia i militanti e i sostenitori, non solo del Pd, a partecipare all’iniziativa. Autobus sono

Governo - sindacati esprimono rispetto per Costituzione e sostengno a Mattarella : Poi, i sindacati ricordano "l'urgenza di decisioni rapide per l'economia e il lavoro" . "C'è un Paese reale che ancora soffre per le conseguenze della crisi economica degli ultimi dieci anni. Per ...

Governo - Moscovici : debito Italia preoccupa - su Savona non esprimo preferenze : ... attivo e fedele al suo ruolo fondatore in Europa: 'la sua storia e l'interesse', ha detto ancora il commissario europeo all'Economia.

C'è già il primo record della legislatura : 83 giorni senza Governo : Ora lo stallo persiste perché Di Maio e Salvini pretendono Paolo Savona, e nessun altro, come ministro dell'Economia. "A quanto pare, sì. E di nuovo: occorrerebbe ricordare ai due leader che la ...

Governo - Raggi e le sliding doors con Conte : “Con lui il primo esame all’Università. Fu severo : presi 25 o 26” : Virginia Raggi, sindaca di Roma, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita, su La7, racconta di quando incontrò per la prima volta Giuseppe Conte, presidente del Consiglio incaricato: “Sostenni con lui il primo esame all’Università. Fu severo e presi 25 o 26”. Video da La7 L'articolo Governo, Raggi e le sliding doors con Conte: “Con lui il primo esame all’Università. Fu severo: presi 25 o 26” proviene da Il ...

Governo : Conte apre profilo twitter - primo tweet premier incaricato : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “Terminate le consultazioni con i principali rappresentanti delle forze politiche in parlamento”. E’ il primo tweet di Giuseppe Conte. Il premier incaricato ha postato anche il video delle sue dichiarazioni al termine delle consultazioni. L'articolo Governo: Conte apre profilo twitter, primo tweet premier incaricato sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo M5s-Lega - il primo discorso di Conte : “Sarò l’avvocato difensore del popolo italiano” : “Il presidente della Repubblica mi ha conferito l’incarico che ho accettato con riserva. Se riuscirò a portare a compimento l’incarico esporrò alle Camere un programma basato sulle intese tra le forze politiche di maggioranza”. Lo ha detto il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte parlando al Quirinale dopo l’incontro con Mattarella. “Sono professore e avvocato, ho perorato cause di varie persone e ora difendo ...