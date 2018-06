Governo | Martina Pd | “Non faremo sconti Opposizione a contratto sbagliato per gli

Pd in piazza - Martina a Salvini 'Stai con dazi di Trump o con gli operai di Terni '. Da Milano a Roma - il Pd in piazza contro il Governo ... : A Torino, in concomitanza con la manifestazione, tutti i circoli rimarranno aperti per riflettere e approfondire l'attuale situazione politica nazionale. Anche il Pd siciliano si mobilita a difesa di ...

Roma, 1 giu. (AdnKronos) – "Rivolgiamo un saluto caloroso al presidente Sergio Mattarella. Un esempio per tutti. In tanti nel nuovo governo si devono scusare con lui". Lo ha detto Maurizio Martina alla manifestazione Pd a Santi apostoli.

21.15 "Il governo populista e di destra ha un programma pericoloso per il Paese. Confermate le nostre preoccupazioni. La loro azione fin qui è un mix di estremismo, antieuropeismo e iniquità. Noi all'opposizione per costruire l'alternativa forte e popolare di cui il Paese ha bisogno. Lo faremo con tanti che non si rassegnano ai rischi che il governo Salvini-Di Maio porta con sé". Lo ha dichiarato il reggente Pd Martina che ha ringraziato ...

Preoccupato, anzi preoccupatissimo. Il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina definisce "il governo populista e di destra" con "un programma pericoloso per il Paese". "La loro azione sino a qui ...

Roma, 31 mag. (AdnKronos) – "Noi lavoreremo subito dall'opposizione per costruire con serietà e determinazione l'alternativa forte e popolare di cui il Paese ha bisogno. Lo faremo con tanti che non si rassegnano ai rischi che il Governo Salvini-Di Maio porta con sè". Lo dichiara il segretario reggente Pd, Maurizio Martina.

"Lega e M5s giocano ancora a risiko sulla pelle dell'Italia. Siamo ancora allo scontro tra i loro interessi di partito alla faccia dei bisogni degli italiani". Lo scrive su Twitter il segretario ...

Roma, 30 mag. (AdnKronos) – "Lega e M5S giocano ancora a risiko sulla pelle dell'Italia. Siamo ancora allo scontro tra i loro interessi di partito alla faccia dei bisogni degli italiani". Lo scrive il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, su twitter.

Roma, 30 mag. (AdnKronos) – "Venerdì primo giugno a Roma e in contemporanea a Milano ci saranno due grandi manifestazioni. Ci andremo con la Costituzione in mano, per confermare che il nostro è un grande Paese che ha fiducia nel progetto europeo, che noi vogliamo scommettere ancora con la nostra presenza dentro al progetto europeo e che lo vogliamo fare difendendo la Costituzione e le regole democratiche". Lo ha detto il ...

Roma, 29 mag. (AdnKronos) – "Io credo che attorno a Gentiloni si possa costruire un progetto serio fatto di gente responsabile che si occupi davvero dell'interesse generale, ma dovrà decidere lui il suo impegno". Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, a Carta Bianca a chi gli chiede se Paolo Gentiloni potrà essere il leader del centrosinistra in caso di elezioni. 'è chiaro che se dobbiamo ...

