Governo M5s-Lega | i record della crisi | video

Il Governo M5s-Lega durerà cinque anni? "Non ho la palla di vetro". Così ha tagliato corto il presidente della Camera, Roberto Fico, dopo l'incontro con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Governo M5S-Lega : Conte premier - oggi il giuramento| : Dopo 88 giorni di stallo e a un passo dal ritorno alle urne, nasce il Governo guidato da Movimento Cinque Stelle e Lega. Di Maio e Salvini, che saranno ministri e vicepremier, siglano l’accordo al termine di un lungo faccia a faccia. A sbloccare l’impasse è soprattutto un cambio di ruolo di Paolo Savona, il professore anti-euro cui Sergio Mattarella aveva negato l’Economia: avrà la delega alle Politiche europee. oggi il giuramento alle 16|

Il Governo M5s-Lega giura nel pomeriggio - Conte incontra il presidente della Camera Fico : - presidente del Consiglio: Giuseppe Conte ; - Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: Giancarlo Giorgetti - Ministro dell'Economia: Giovanni Tria - Ministro degli Esteri: Enzo Moavero ...

Riccardo Fraccaro è il nuovo ministro per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta del governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte. Eletto per la prima volta a Montecitorio nel 2013, Fraccaro è stato un membro dei probiviri del M5s e da marzo è invece questore anziano della Camera dei deputati.

Alfonso Bonafede è il ministro della Giustizia del governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte. Avvocato, siciliano ma trapiantato a Firenze, Bonafede è stato eletto alla Camera dei deputati per la prima volta nel 2013. Era stato indicato, durante la campagna elettorale, come ministro della Giustizia di un eventuale governo M5s.

Governo Lega-M5S - le reazioni all'estero : ... spostando dal ministero dell'economia l'euroscettico Paolo Savona ". Per il quotidiano tedesco Handelsblatt , l'Italia prima di aderire all'euro, "compensava la sua scarsa competitività economica ...

Governo : deputati M5S - momento storico - pronti a dare risposte al Paese (2) : (AdnKronos) - Per il deputato pentastellato Adriano Varrica "in questi tre mesi il Movimento ha profuso ogni sforzo possibile per onorare la fiducia dei cittadini. Non sarà facile, le resistenze al cambiamento sono tante, ma - sottolinea - siamo giunti a questo primo risultato, nonostante i tanti os

Rinasce il Governo M5S-Lega : annunciata la lista ufficiale dei ministri Video : Come ben sappiamo, l’Italia, negli ultimi mesi, ha attraversato un periodo critico e soffocante a causa dell’instabilita' Politica, delle prese di posizione istituzionale, dell’insicurezza economica e della rabbia dei cittadini italiani che si sono sentiti letteralmente traditi dal veto del Presidente della Repubblica [Video], Sergio Mattarella. L’Italia che è rimasta in stallo a subire anche le provocazioni come quelle pronunciate da Jean ...

Ma quale cambiamento : quello di Lega e M5s è il Governo della nuova destra : Il programma è un mix di comunitarismo e protezione sociale. In versione postmoderna e con una narrazione social. Così Salvini e Luigi Di Maio si sono trovati nel posto giusto al momento giusto per intercettare quell’autentico tornado che sta scuotendo lo spirito dei nostri tempi: il populismo governo Conte, ecco la lista con tutti i ministri: Salvini all'Interno, Di Maio al Lavoro"

Al via il Governo M5s-Lega - alle 16 il giuramento - Conte : sono emozionato : A 88 giorni dalle elezioni nasce il governo Conte sull'intesa M5s-Lega . I ministri sono 18, tra loro 5 donne . Salvini e Di Maio vicepremier, Tria all'Economia e Savona agli Affari Europei. Moavero agli Esteri. alle 16 il giuramento al Quirinale, poco prima del tradizionale ricevimento per la festa della Repubblica. "Un po' emozionato lo sono", ha ...

Governo Lega M5S : ora è ufficiale - ecco tutti i ministri : Il Governo Lega M5S sembrava essere saltato una volta per tutte. Dopo il veto di Mattarella su Paolo Savona come ministro dell’Economia, lo scontro politico tra i due movimenti e il Colle aveva raggiunto livelli mai toccati prima. Poi, nell’arco di 24 ore, si è passati dalla richiesta di impeachment al Capo dello Stato lanciata da Di Maio, al ritiro della medesima richiesta per andare incontro al dialogo con il Presidente della Repubblica per ...

Napoletano, classe 1959, laureato in Scienze Agrarie, con un master in diritto dell'Ambiente ed ex comandante regionale del Corpo Forestale fino al suo scioglimento, ecco chi è il generale Sergio Costa, il nuovo ministro dell'Ambiente del governo M5s-Lega già proposto da Luigi Di Maio durante la campagna elettorale.

Governo ULTIME NOTIZIE LEGA-M5S/ Giuramento Conte - diretta live alle 16 : 00 : 'rivolta' grillini contro Di Maio : GOVERNO ULTIME NOTIZIE MS5-Lega, diretta live, Giuramento alle 16:00, fra lunedì e martedì il voto di fiducia. E' tutto pronto per far ripartire l'esecutivo davanti a Mattarella

Giancarlo Giorgetti, numero due della Lega, è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio del governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte. Giorgetti vanta una lunga militanza nella Lega (sia al fianco di Bossi che di Salvini) e una lunga esperienza parlamentare: è deputato dal 1996. Figura molto apprezzata in Parlamento da più parti politiche, è stato anche presidente della commissione Bilancio di Montecitorio.